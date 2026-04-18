В Києві розпочала роботу Громадська асамблея за участі фахівців Ради Європи, де будуть сформовані рекомендації щодо підтримки ветеранів, ветеранок та їхніх сімей, які в подальшому втілюватиме міська влада. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Сьогодні в столиці розпочала роботу Громадська асамблея, де обговорюють питання підтримки ветеранів, ветеранок та їхніх сімей. Протягом шести днів учасники (45 мешканців Оболонського району, відібраних шляхом жеребкування командою Ради Європи) дискутуватимуть разом з ветеранами, експертами з ветеранської політики, посадовцями з галузевих установ. Їхнє завдання — сформулювати конкретні, обґрунтовані рекомендації щодо підтримки ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Йдеться про практичні рішення, які міська влада зобов’язується розглянути і врахувати в подальшій роботі», - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що цей проєкт реалізується за фінансової та експертної підтримки Ради Європи.

«Минулого року в Страсбурзі ми підписали меморандум про взаєморозуміння між Києвом та Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи та про проведення такої асамблеї в Києві. Проєкт за участі мешканців у формуванні міської політики щодо підтримки ветеранів втілюємо за фінансової та експертної підтримки Ради Європи. Дякую партнерам за постійну підтримку Києва, місцевого самоврядування і нашої держави. За цей важливий проєкт, який сьогодні стартував», - зазначив Віталій Кличко.

Він повідомив, що кількість військових та їхніх родин, які проживають в Києві, сягає майже 400 тисяч, тому завдання мерії – створити максимальні умови для їхнього відновлення та адаптації до мирного життя.

«Сьогодні в столиці понад 100 000 учасників бойових дій. А якщо врахувати їхні сім’ї, родини загиблих Героїв, зниклих безвісти, тих, хто перебуває в полоні — йдеться про 350 000-400 000 киян. Завдання міста — створювати умови, в яких ветерани та їхні родини можуть відновлюватися, працювати, бути активною частиною громади. Київ розвиває систему підтримки — від матеріальної допомоги до створення спеціальних сервісів і послуг. Від індивідуального супроводу до розвитку мережі «Київ Мілітарі Хаб» у кожному районі столиці», - повідомив мер Києва.

Також Віталій Кличко нагадав, що на підтримку ветеранів в цьому році столиця передбачила 3,5 млрд грн.

«Стосовно ветеранської політики - на 2026 рік на ці потреби передбачили 3,5 млрд грн. Зокрема це компенсації, матеріальна підтримка, спортивні та оздоровчі заходи, житлова програма. Але дуже важливо, щоб небайдужі кияни, самі ветерани, їхні родини та громадські організації долучалися до формування рішень. Щоб це було партнерство між владою і громадою. Переконаний, що напрацьовані пропозиції допоможуть нам посилити підтримку ветеранів і зробити міські сервіси більш доступними та корисними для захисників», - зазначив Віталій Кличко.