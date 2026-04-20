Поки українці збирають по гривні на дрони, елітні активи зрадників за кордоном можуть бути розпродані за зачиненими дверима.

В ефірі програми Діни Бернацької Олена Дума викрила нову схему, яку готують під виглядом впровадження реформи АРМА та нового порядку продажу майна за кордоном. Хто хоче обнулити прозорі аукціони та замінити їх таємними домовленостями з олігархами?

Смерть прозорості та "вишенька на торті"

Олена Дума поділилася в ефірі тривожною інформацією про те, що зараз готується новий порядок реалізації арештованих активів. Головна загроза — запровадження так званих "конфіденційних угод".

Це означає, що замість відкритого аукціону, за яким міг спостерігати весь світ, ціну та покупця визначатимуть в Угоді і таємно. Більше того, пункти таких угод будуть закриті для суспільства. Дума назвала це кроком до державної зради, оскільки така схема ідеально підходить для того, щоб повернути активи їхнім колишнім власникам через підставних осіб за безцінь.

Бій за мільярди на фінішній прямій

За словами Думи десятиліттями злочинці виводили набуті активи за кордон, будучи переконаними що їх ніхто не дістане і не поверне. Вперше було ідентифіковано активів за кордоном на суму близько 100 мільярдів доларів, що відображено і в звітах Рахункової палати.

"Ми зайняли перші місця у світі по виявленню і розшуку майна, обігнавши Британію та Польщу", — зазначила вона в інтерв'ю.









Проте сьогодні вона бачить спробу «злити» ці досягнення. Вона нагадала глядачам ефіру, що кожна гривня, вилучена у зрадників, має йти на Збройні сили і у фонд ліквідації наслідків від збройної агресіі, а не осідати на депозитних рахунках чи в кишенях «обраних» посередників в конфіденційній Угоді.