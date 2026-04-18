Чому Маргарита Симоньян спить із урною праху, а Антон Красовський влаштовує істерики в автозаках? В ефірі «Власть vs Влащенко» Наталія Влащенко разом із популярним блогером Рустамом Солнцевим обговорили повну втрату людської подоби російськими «зірками». Чому Ксенія Собчак перетворилася на «шакала-падальника» і чому на цьому фоні 77-річна Алла Пугачова виглядає як останній символ нормальності та справжньої краси.





Саркофаги на тумбочках: коли пропаганда переходить у шизофренію

Під час ефіру Наталія Влащенко поділилася своїми враженнями від останніх інтерв’ю топових російських пропагандистів. Зокрема, увагу привернула Маргарита Симоньян, яка з екранів телевізорів вчить росіян «правильно помирати», а вдома демонструє дивну поведінку.

«Я дивилася кусок її інтерв’ю — вони взагалі здаються мені психічно хворими людьми. Вона з придихом розповідає, що спить у ліжку з урною чоловіка, яку вона тримає на тумбочці, і збирається потім змішати свій прах із його в якомусь скляному саркофазі. Цій людині потрібні психіатри та санітари, а вона на стомільйонну країну розповідає, як треба любити війну», — зазначила Наталія Влащенко.

Рустам Солнцев підтримав ведучу, додавши, що це не гра: «Я думаю, у випадку Симоньян вона не прикидається. Це діагноз».

Автозаки та істерики: падіння Антона Красовського та роль Собчак

Окремою темою стало обговорення інтерв’ю Ксенії Собчак із Антоном Красовським. Кадри, де колишній пропагандист б’ється в істериці в автозаку, вимагаючи зупинити машину, викликали у студії лише огиду.

Наталія Влащенко порівняла Собчак із героями Гемінґвея: «Вона мені нагадує шакалів із "Снігів Кіліманджаро", які ходять навколо пораненого і чекають, поки він здохне, щоб почати свою справу. Собчак спеціалізується на тому, що називається "ненорма" — на чомусь страному, противному. Вона приходить, щоб зафіксувати агонію паршивої людини, якою є Красовський, і заробити на цьому гроші».

Рустам Солнцев назвав Собчак «падальником», порівнявши її з іншим пропагандистом — Манучаровим, який «добиває» у своїх ефірах забутих і хворих акторів-ксенофобів.

Алла Пугачова як приклад мужності та краси

На противагу московському мороку, Наталія та Рустам згадали про Аллу Пугачову, якій днями виповнилося 77 років. Ведуча наголосила, що Примадонна зараз виглядає краще і щасливіше, ніж у молоді роки, адже зробила правильний моральний вибір.

«Алла нас не підвела. Вона показала, хто вона є насправді. Це рідкісний випадок, коли людина у такому віці настільки красива і фертильна. Вона нікому нічого не доказує, просто живе своє найкраще життя з Максимом Галкіним в Ізраїлі», — підкреслила Влащенко.

У фіналі розмови Рустам Солнцев резюмував ставлення до всіх «фріків» російського медіапростору фразою своєї подруги з Одеси: «Вони всі кращі за Путіна. Навіть Вікторія Боня з її дивними зверненнями — вона краща, бо в ній ще залишилося щось людське, на відміну від тих, хто бажає смерті цілим народам».