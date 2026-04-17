Голова Державної служби України з безпеки на транспорті Микита Лагунін представив публічний звіт про результати роботи Укртрансбезпеки у 2025 році.

Під час заходу було озвучено ключові показники діяльності Служби, результати впроваджених реформ та подальші пріоритети розвитку галузі.

Одним із головних напрямів минулого року стало посилення державного контролю на транспорті. За результатами рейдових перевірок винесено майже 80 тисяч постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів, що на чверть більше, ніж у 2024 році. За підсумками року сума нарахованих штрафів перевищила пів мільярда гривень, а до державного бюджету спрямовано майже таку ж суму.

Окрему увагу під час звіту приділили захисту дорожньої інфраструктури. У сфері вантажних перевезень за рік прийнято 1 199 рішень про супроводження транспортних засобів із ознаками перевантаження, а також оформлено 1 226 актів блокування або розблокування транспорту до усунення порушень.

Важливим напрямом залишалася цифровізація. У 2025 році Укртрансбезпека розширила функціонал Єдиного комплексу інформаційних систем, відкрила нові державні реєстри та масштабувала сучасні інструменти контролю — «єІнспектор», СмартВаги та СмартТахо.

Також розвивався автоматичний габаритно-ваговий контроль. Станом на кінець року до системи було підключено 58 WIM-комплексів, із яких 39 мали чинну повірку. За результатами їхньої роботи до державного бюджету перераховано понад 117 млн грн.

У сфері адміністративних послуг за 2025 рік видано 4 176 ліцензій. Середній термін розгляду заяви становив один робочий день, а рішення щодо видачі ліцензії ухвалювалися в середньому за три робочі дні.

Крім того, упродовж року тривало реформування територіальних органів, посилення кадрової спроможності Служби, внутрішнього контролю та антикорупційної роботи.

Як наголосив Микита Лагунін, досягнуті результати стали наслідком спільної роботи команди.

«Усі результати, про які сьогодні йшлося, — це не окремі досягнення, а наслідок системної і злагодженої роботи всієї команди. У порівнянні з попередніми роками ми щороку виходимо на кращі показники», — зазначив він.

За словами Лагуніна, серед пріоритетів на наступний період — подальша цифровізація процесів, розвиток автоматичного контролю, чесні правила для ринку перевезень та підвищення безпеки на транспорті.