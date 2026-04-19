Теракт у Голосіївському районі Києва, розстріл людей у звичайному супермаркеті та дискусія, що знову розколола суспільство: чи допомогла б перехожим власна зброя? В ефірі каналу «Власть vs Влащенко» Наталія Влащенко разом із маркетологом та філософом Дмитром Розенфельдом обговорили межу між самозахистом і хаосом, а також те, чому війна змушує навіть переконаних пацифістів «відрощувати зуби».





Трагедія поруч із домом: "Люди просто вийшли за продуктами"

Ефір розпочався на важкій ноті. Наталія Влащенко поділилася особистим болем, адже район, де стався розстріл, їй добре знайомий.

«Я жила в цьому будинку, я знаю ці дев'ятиповерхівки, цей парк. Я щодня ходила в цей гастроном купувати щось для дому. І ось люди виходять у суботній день і просто не повертаються. Молода дівчина вбита, дитина поранена… Це страшна трагедія», — зазначила Наталія в розмові з Дмитром Розенфельдом.

За попередніми даними, озвученими в ефірі, йшлося про п’ятьох загиблих. Ця подія миттєво реанімувала давню суперечку про право громадян на носіння короткоствольної зброї.





Зброя в руках цивільних: порятунок чи додатковий ризик?

Дмитро Розенфельд зізнався, що довгий час був затятим противником зброї, але останні пів року змінили його погляди. Проте він наголосив, що легалізація — це не про «ковбойство».

«Якщо зброя в руках підготовленої, морально та психічно стійкої людини — я за. Але я проти того, щоб її давали просто так. В Ізраїлі люди з автоматами на вулицях — це норма, вони не розлучаються зі зброєю навіть у кафе. Це дисциплінує суспільство, всі стають дуже ввічливими. Але там — армійська виучка. А що буде в магазині в Києві, якщо всі почнуть стріляти, не розуміючи, де терорист, а де свій?» — задався питанням Дмитро під час трансляції.

Він також процитував Дзержинського, зауваживши, що «гвинтівку легко підняти, але дуже важко опустити». Головний ризик, на думку гостя, полягає в тому, що стрілянина може стати «мейднстрімом» для виходу внутрішнього протесту, як це часто трапляється в американських школах.

"Злу треба давати по зубах": філософія виживання

Наприкінці зустрічі співрозмовники дійшли висновку, що в часи війни гуманізм у стилі «толстовства» може бути небезпечним. Розенфельд поділився власним досвідом: він почав активніше займатися спортом і навіть «олюднив» свої спортивні снаряди, назвавши гірі «Ромео і Джульєтта».

«Якщо ви не відростите зуби і не навчитеся кусатися, ви завжди будете жертвою для тих, у кого ці зуби є. Потенціал завдати шкоди ворогу має бути у кожного», — підкреслив Дмитро.

Наталія Влащенко підтримала цю думку, додавши, що раніше вважала за краще просто ігнорувати зло, але тепер її позиція змінилася: «Я вважаю, що злу потрібно розвертатися і тут же давати по зубах. Інакше воно буде розростатися прямо за нашою спиною».