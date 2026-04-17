Хакерська спільнота заявила про отримання документів, які нібито підтверджують поширення ящуру в рф.

Повідомлення оприлюднили 16 квітня, йдеться про внутрішні матеріали Россільгоспнагляду, де зафіксовано масове знищення худоби.

Про це повідомили самі учасники HackYourMom у своєму каналі. Вони зазначили, що документи виклали у відкритий доступ для перевірки, і закликали міжнародні медіа звернути увагу на ситуацію.

"До уваги всіх OSINT-аналітиків та міжнародних ЗМІ… м’ясну та молочну продукцію з так званої РФ краще не купувати через ящур", – йдеться в одному з повідомлень.

Підозри щодо причин

Хакери стверджують, що масове знищення худоби не було випадковим. За їх словами, це може бути пов’язано саме зі спалахом ящуру, який автоматично впливає на експорт продукції.

"Вони не просто так масово вбивали корів. Ой, не просто так", – зазначили вони, додавши, що приховані процеси з часом стають публічними.

Картина виглядає доволі тривожною. Бо коли починають різко знищувати великі обсяги поголів’я, це зазвичай означає серйозні ризики для поширення інфекції. Але офіційно в Москві це заперечують.

Масштаби та реакція

За даними аналітичного звіту Міністерства сільського господарства США, ще з березня 2026 року в окремих регіонах Росії фіксують масштабні заходи з вилучення та знищення великої рогатої худоби. Такі дії відповідають протоколам реагування саме на ящур, який є висококонтагіозним захворюванням.

Водночас російська влада пояснює ситуацію іншими причинами – зокрема пастерельозом, сказом або навіть заявляє про "мутації" цих хвороб. Проте підтверджених випадків таких мутацій не наводять.