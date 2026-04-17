Сьогодні на фронті йде не просто війна артилерії чи піхоти — це велика битва технологій, де кожна секунда і кожен девайс можуть стати вирішальними.

Поки ворог намагається засипати наші позиції дронами, українські воїни отримують «невидиму зброю». Очільник Держекоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський разом із партнерами передав спецпризначенцям легендарної «Омеги» сучасну систему РЕБ. Це не просто залізо, це реальний шанс для наших хлопців повернутися додому живими. Розповідаємо, як працює ця синергія і чому адресна допомога сьогодні — це єдиний шлях до переваги на полі бою.

Коли техніка стає ангелом-охоронцем

В одному зі своїх останніх дописів Євгеній Медведовський поділився новиною, яка вселяє надію: спецпідрозділ «Омега» Національної гвардії України отримав портативну систему радіоелектронної боротьби (РЕБ). Для тих, хто далекий від військових термінів, пояснюємо простою мовою: це пристрій, який створює навколо наших бійців невидимий щит, «осліплюючи» ворожі дрони.





«РЕБ — це більше, ніж техніка. Це перевага у війні технологій», — наголошує Медведовський. Система вже не просто стоїть на балансі, а реально працює — її встановили на транспорт, і вона виконує свої завдання в зоні бойових дій.

«Омега» на вістрі подій: чому допомога саме сюди?

Центр спеціального призначення «Омега» — це еліта, яка працює там, де повітря горить. Східний напрямок сьогодні є найскладнішим, і саме там ці хлопці щодня вирішують долю країни. Виконання надскладних завдань потребує не лише мужності, а й сучасного захисту.

Обладнання особисто передали керівнику центру, генерал-майору Павлу Яцюку. Тепер у бійців з’явилося більше можливостей безпечно пересуватися та виконувати операції, не боячись, що зверху прилетить ворожий «подарунок».





Синергія, що дає результат: хто стоїть за допомогою

Ця історія — чудовий приклад того, як треба об’єднуватися. Закупівля та передача системи стали можливими завдяки співпраці Євгенія Медведовського з Олегом Пастущаком, Олександром Федоренком та благодійним фондом «BGV Charity Fund».

Це саме та адресна допомога, про яку ми так часто говоримо: не абстрактні речі «кудись туди», а конкретне обладнання в конкретний підрозділ саме тоді, коли це критично важливо. Синергія благодійників і небайдужих людей дає реальний результат, який вимірюється в збережених життях наших захисників.