Участь у заході взяли Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, заступник Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Зубович, очільник Державної екологічної інспекції України Олександр Суботенко, директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА Павло Іванов.











Саджанці мають особливе походження — їх виростили на Черкащині, на малій батьківщині Тараса Шевченка, із жолудів дуба українського поета. Це додає акції глибокого символізму та зв’язку поколінь.









Екоініціатива «Шевченко єднає Україну» відбувається вже вчетверте і охоплює всі області країни. Її мета — формувати екологічну свідомість, зберігати природу та вшановувати пам’ять Тараса Шевченка як символа єдності України, яка сьогодні особливо важлива у час боротьби.











Щороку в кожній області в межах акції висаджують по 27 дубів — за кількістю областей України. Для цього обирають парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення, національні природні парки, заповідники та інші громадські простори, де ці дерева стають частиною живої історії.