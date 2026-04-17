Поки світові медіа гадають, чи закінчилася операція в Армузькій протоці, на Близькому Сході розгортаються події, що змінять карту світу на десятиліття.

В ефірі Наталії Влащенко офіцер запасу ізраїльської армії Григорій Тамар розставив крапки над «і»: чому не варто вірити заявам Трампа, як ізраїльська розвідка «ввела в кому» Кремль своїми можливостями в Москві та чому Україна сьогодні — це єдиний щит, який рятує безпорадну Європу.





Не слухайте, що каже Трамп — дивіться на авіаносці

Наталія Влащенко розпочала ефір із питання, яке турбує багатьох: чи завершена операція США та Ізраїлю проти Ірану, адже заяви Дональда Трампа змінюються ледь не щогодини. Григорій Тамар закликав глядачів не потрапляти в пастку слів

«Коли ми намагаємося аналізувати Трампа, взагалі не звертайте уваги на те, що він говорить. Це бессмисленно. Давайте судити по його діях», — зазначив Тамар. За словами експерта, реальність така: порти Ірану заблоковані вже понад добу, іранські торгові судна розвертають назад, а в регіоні зосереджено понад 10 тисяч військових США, авіаносці та ісмінці. Тамар переконаний, що ми стоїмо на порозі відновлення масштабних бойових дій, оскільки концентрація сил продовжує зростати, попри будь-які переговорні процеси.

Істерика в Кремлі та ізраїльські камери в Москві

Одним із найбільш шокуючих моментів ефіру стала розповідь про те, як ізраїльські військові натякнули Росії на її вразливість. Наталія Влащенко запитала про реальні успіхи у війні з іранським режимом, на що Тамар навів приклад істерики російських пропагандистів.

Він згадав інтерв’ю прессекретаря ЦАХАЛу Анни Уколової, яка прямо заявила: Ізраїль продемонстрував видатні можливості, впровадивши свої програми спостереження навіть у вуличні камери Тегерана. Але головний «привіт» був адресований не Ірану. «Ми маємо такі можливості не тільки в Тегерані, ми маємо їх і в інших місцях, наприклад, у Москві», — процитував Тамар слова офіційного Ізраїлю. Після цих слів, за даними гостя, у російських столицях на два тижні зник інтернет, а в Кремлі почалася справжня паніка.

Китайське «зло» та безпорадність Європи

Обговорюючи роль Китаю, Григорій Тамар висловився максимально жорстко, назвавши нинішній режим КНР «фашистсько-комуністичним лайном», яке є ворогом для будь-якої демократії. Він наголосив, що китайське ПВО розсипається перед ізраїльською авіацією, як мішені в тирі, а міфи про непереможність Пекіна існують лише на папері.





Особливе занепокоєння у гостя викликає стан Європи. «Сьогодні в Європі, крім української армії, немає боєздатних армій», — констатував Тамар. Він навів приклад Британії, яка не змогла послати корабель для захисту власних баз на Кіпрі, та розкритикував європейську толерантність, яка змушує християнські країни скасовувати різдвяні ярмарки, щоб «не провокувати» приїжджих.

Україна та Ізраїль: союз талантів проти варварства

Наприкінці ефіру Наталія Влащенко та Григорій Тамар обговорили потенціал співпраці між двома державами. Гість висловив жаль, що Україна та Ізраїль досі не використовують свій спільний потенціал на повну.



«У вас талановиті люди, прекрасна механіка. У нас — чудова електроніка. Це ж можна поєднувати», — наголосив офіцер. Він також привітав ухвалення в Україні закону про протидію антисемітизму, зазначивши, що Київ — одна з небагатьох столиць світу, де не проходять антиізраїльські вакханалії. На прощання Григорій Тамар побажав Україні перемоги та закликав триматися за Донбас, оскільки там лежить ключ до остаточного розгрому ворога.