Лише за сім днів – понад 400 перевірок та сотні порушників.

Екологічна інспекція підбила підсумки своєї роботи з 10 по 16 квітня, і цифри вражають. Поки більшість українців дбають про країну, окремі ділки нищать ліси гектарами. Найбільше дісталося Житомирщині та Чернігівщині, де збитки рахують мільйонами. Хто і де «відзначився» найбільше — розповідаємо далі.

Тисяча дерев під ніж: «чорні» рубки на Житомирщині

Найбільший удар припав на Житомирську область. Поблизу села Тартачок невідомі влаштували справжній лісоповал: екологи нарахували 955 зрубаних дерев. Це не просто кілька причепів дров, а знищення цілої екосистеми.

Збитки тут просто колосальні — майже 10 мільйонів гривень. Оскільки лісоруби втекли з місця злочину, справою тепер займається поліція.

Коли лісники не вберегли своє: претензії на Тернопільщині та Чернігівщині

Неспокійно було і в інших регіонах:

Тернопільська область: Тут питання виникли до самих лісників. Філії «Подільського лісового офісу» виставили рахунок на пів мільйона гривень. У Забарівському лісництві виявили незаконну рубку 176 дерев. Це той випадок, коли державна структура, що має охороняти ліс, сама не вгледіла за ресурсом.

Тут питання виникли до самих лісників. Філії «Подільського лісового офісу» виставили рахунок на пів мільйона гривень. У Забарівському лісництві виявили незаконну рубку 176 дерев. Це той випадок, коли державна структура, що має охороняти ліс, сама не вгледіла за ресурсом. Чернігівська область: У Новгород-Сіверському районі ліс теж «порідшав» на мільйон триста тисяч гривень. Невідомі особи випиляли дерева на ділянці, що межує з місцевим лісництвом. Матеріали вже передали правоохоронцям.

Загальні цифри: штрафи та позови

Загалом за цей тиждень інспектори встигли чимало:

Склали 347 протоколів на порушників.

Виписали штрафів на 92 тисячі гривень.

Реально стягнули до бюджету вже 71 тисячу.

Загальна сума збитків, завданих природі за тиждень, склала понад 12 мільйонів гривень.

Частину грошей порушники вже виплачують добровільно, але за найбільші злочини доведеться відповідати в судах та перед поліцією.