Екологічна інспекція підбила підсумки своєї роботи з 10 по 16 квітня, і цифри вражають. Поки більшість українців дбають про країну, окремі ділки нищать ліси гектарами. Найбільше дісталося Житомирщині та Чернігівщині, де збитки рахують мільйонами. Хто і де «відзначився» найбільше — розповідаємо далі.
Тисяча дерев під ніж: «чорні» рубки на Житомирщині
Найбільший удар припав на Житомирську область. Поблизу села Тартачок невідомі влаштували справжній лісоповал: екологи нарахували 955 зрубаних дерев. Це не просто кілька причепів дров, а знищення цілої екосистеми.
Збитки тут просто колосальні — майже 10 мільйонів гривень. Оскільки лісоруби втекли з місця злочину, справою тепер займається поліція.
Коли лісники не вберегли своє: претензії на Тернопільщині та Чернігівщині
Неспокійно було і в інших регіонах:
- Тернопільська область: Тут питання виникли до самих лісників. Філії «Подільського лісового офісу» виставили рахунок на пів мільйона гривень. У Забарівському лісництві виявили незаконну рубку 176 дерев. Це той випадок, коли державна структура, що має охороняти ліс, сама не вгледіла за ресурсом.
- Чернігівська область: У Новгород-Сіверському районі ліс теж «порідшав» на мільйон триста тисяч гривень. Невідомі особи випиляли дерева на ділянці, що межує з місцевим лісництвом. Матеріали вже передали правоохоронцям.
Загальні цифри: штрафи та позови
Загалом за цей тиждень інспектори встигли чимало:
- Склали 347 протоколів на порушників.
- Виписали штрафів на 92 тисячі гривень.
- Реально стягнули до бюджету вже 71 тисячу.
- Загальна сума збитків, завданих природі за тиждень, склала понад 12 мільйонів гривень.
Частину грошей порушники вже виплачують добровільно, але за найбільші злочини доведеться відповідати в судах та перед поліцією.