Екологічна інспекція підбила підсумки своєї роботи з 10 по 16 квітня, і цифри вражають. Поки більшість українців дбають про країну, окремі ділки нищать ліси гектарами. Найбільше дісталося Житомирщині та Чернігівщині, де збитки рахують мільйонами. Хто і де «відзначився» найбільше — розповідаємо далі.

Тисяча дерев під ніж: «чорні» рубки на Житомирщині

Найбільший удар припав на Житомирську область. Поблизу села Тартачок невідомі влаштували справжній лісоповал: екологи нарахували 955 зрубаних дерев. Це не просто кілька причепів дров, а знищення цілої екосистеми.

Збитки тут просто колосальні — майже 10 мільйонів гривень. Оскільки лісоруби втекли з місця злочину, справою тепер займається поліція.

Коли лісники не вберегли своє: претензії на Тернопільщині та Чернігівщині

Неспокійно було і в інших регіонах:

  • Тернопільська область: Тут питання виникли до самих лісників. Філії «Подільського лісового офісу» виставили рахунок на пів мільйона гривень. У Забарівському лісництві виявили незаконну рубку 176 дерев. Це той випадок, коли державна структура, що має охороняти ліс, сама не вгледіла за ресурсом.
  • Чернігівська область: У Новгород-Сіверському районі ліс теж «порідшав» на мільйон триста тисяч гривень. Невідомі особи випиляли дерева на ділянці, що межує з місцевим лісництвом. Матеріали вже передали правоохоронцям.

Загальні цифри: штрафи та позови

Загалом за цей тиждень інспектори встигли чимало:

  • Склали 347 протоколів на порушників.
  • Виписали штрафів на 92 тисячі гривень.
  • Реально стягнули до бюджету вже 71 тисячу.
  • Загальна сума збитків, завданих природі за тиждень, склала понад 12 мільйонів гривень.

Частину грошей порушники вже виплачують добровільно, але за найбільші злочини доведеться відповідати в судах та перед поліцією.