Команда Подільської РДА разом із громадськістю та освітянами впорядкувала територію легендарної «Хати на Пріорці» – одного з найбільш знакових шевченківських місць Києва.

Захід об’єднав представників місцевої влади, фонд «Рідна країна», активістів «Права Молодь Київ», студентів Києво-Могилянської Академії та фахівців комунальних служб. Учасники толоки привели до ладу подвір’я музею, готуючи його до весняного сезону. Проте центральною подією стало створення нової природної пам’ятки – висадка алеї молодих дубів з Батьківщини Шевченка – Черкащини, у межах всеукраїнської акції «Шевченко єднає Україну».

Вибір місця для акції не є випадковим. «Хата на Пріорці» – це місце, де Тарас Шевченко провів свої останні вільні дні в Україні у 1859 році, перед тим, як жандарм відправив його у заслання. Сьогодні цей простір отримав новий екологічний акцент, який символізує зв’язок поколінь.

Голова Подільської РДА Володимир Наконечний зазначив:

«Нашим спільним завданням було не просто навести лад, а наповнити цей історичний простір новим змістом. Висаджені сьогодні дуби – це живий символ нашої незламності. Як ці дерева глибоко пускають коріння в нашу землю, так і ми утверджуємося у своєму праві жити вільно, шануючи власну історію. Дякую кожному, хто долучився до толоки! Ми захищаємо нашу спадщину не словом, а ділом».

Активну участь у заході взяли подільські освітяни, які розглядають такі акції як важливий елемент патріотичного виховання молоді.

Директор ліцею №123 «Романо-германський» Іван Попченко підкреслив:

«Мені, як вчителю з історії, особливо важливо прищеплювати повагу, любов та знання культури та історії до наших дітей та вихованців. Участь у подібних заходах – це найкращий урок історії та екології просто неба. Для ліцею №123 важливо, щоб діти розуміли: культура – це не лише сторінки в підручниках, а й наше ставлення до пам’яток, до рідної землі. Висадка дубів на Пріорці – це інвестиція у майбутнє, яке ми створюємо разом вже сьогодні».

За результатами толоки територія меморіального будинку була повністю впорядкована. Організатори зазначають, що подібні акції з благоустрою та збереження історико-культурної спадщини триватимуть у районі й надалі, об’єднуючи дедалі більше небайдужих киян.