Внаслідок наступальної операції, яка триває з лютого, штурмові підрозділи звільнили 12 населених пунктів, відновити контроль над понад 480 кв. км. Вони вже діють як окремий рід військ і мають нарешті отримати законодавчий статус. Про це повідомив військовослужбовець Кирило Сазонов.

Успіх він повʼязує із рішенням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського наростити безпілотну компоненту в цих підрозділах: до штату окремих штурмових полків ввели додаткові батальйони безпілотних систем. «І саме це поєднання зараз і дає результат. Дуже хороший результат. Штурмові підрозділи, оснащені дронами, діють як єдина система: розвідка, коректування, точні удари і швидкий наземний маневр», — наголосив Сазонов.

225-й окремий штурмовий полк пʼять разів проривав кордон Росії, давав бій найбільш підготовленим силам ворога, зокрема 155-ій бригаді морської піхоти, яку росіяни реорганізували в 55-у дивізію морської піхоти. Добре зарекомендували себе на полі бою 425-ий окремий штурмовий полк «Скеля», 1-й окремий штурмовий полк, 475-й окремий штурмовий полк «CODE 9.2» та інші підрозділи.

На думку Сазонова, ці та інші штурмові підрозділи, посилені дронами, вже виконують функції окремого роду військ — діють автономно, мобільно і без прив’язки до постійних смуг оборони. Він закликав закріпити їхній статус на законодавчому рівні.

За його інформацією, законопроєкт про Штурмові війська уже пройшов погодження в Кабміні і найближчим часом буде винесений на розгляд Верховної Ради: «Президент і профільні депутати поставилися до нього схвально». Днями Міноборони заявило про важливість розвитку дроново-штурмових підрозділів та фактично підтвердило правильність цього підходу.

«Після перших заяв Сирського [про необхідність створення Штурмових військ] було чимало критики. Тепер же, коли результат на фронті очевидний: формалізація Штурмових військ — це необхідний крок. Противник намагається копіювати наш досвід. І добре, що ми перші і вже демонструємо результат», — наголосив військовий.

Зі свого боку, військовий експерт Олексій Копитько зазначив, що скептицизм щодо створення нового роду військ розбивається о приклад Сил безпілотних систем, які успішно зарекомендували себе на фронті.

«Згадаймо процес народження СБС. Було багато скепсису та багато ручного управління. Бо це не системне рішення, а натягування нормативної оболонки на вдалу практику, що народилася явочним порядком. Але воно спрацювало. Зараз ніхто не може заперечувати ефективність нового роду сил, які намацали свою нішу та нарощують активність… Війна показує, що працює і що має бути покладено в основу, іноді спростовуючи чи коригуючи усталений підхід. Загалом, чекаємо на законопроєкт про Штурмові війська, сам факт появи якого стане маркером», — заявив експерт.