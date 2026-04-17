Поки політики сперечаються у кулуарах, провідні університети країни об’єдналися, щоб дати нашим захисникам і захисницям не просто «корочку», а стабільний ґрунт під ногами

Інститут ветеранів «Архітектура стійкості» КНУБА оголосив Вступ-2026. Чому ветеранам більше не потрібно боятися складних іспитів, як їхні діти зможуть отримати освіту та хто заплатить за навчання? Розбираємося в деталях нової системної політики реінтеграції, яка нарешті почала працювати на людей.

Освіта як шлях додому: чому це важливо саме зараз

В ефірі «Власть vs Влащенко» ми неодноразово піднімали тему того, що чекає на людину після демобілізації. Повернутися з війни — це не просто зняти форму, це знайти своє місце у мирному житті, де все стало іншим. Програма «Архітектура стійкості» від КНУБА — це саме про те, як збудувати своє завтра власними руками.

Як зазначили ініціатори проекту, це не просто чергова вступна кампанія. Це частина великої стратегії, де освіта поєднується з психологічною підтримкою та підготовкою до реальної роботи. Мета амбітна: зробити так, щоб ветерани не просто отримали диплом, а стали тими, хто буде фізично відбудовувати наші громади та всю країну.

Вступ без бар’єрів: іспити у минулому

Головна новина, яка точно зацікавить багатьох: для ветеранів вступ відбувається без НМТ. Замість виснажливих тестів — звичайна співбесіда. Система нарешті враховує реальний досвід служби, дисципліну та лідерські якості, які воїни здобули в окопах. Це той випадок, коли держава і заклади освіти йдуть назустріч людям, а не вимагають від них неможливого.

Більше того, програма розширює свої крила і на родини захисників. Участь можуть брати не лише ветерани та чинні військовослужбовці, а й їхні діти. Це шанс для всієї сім’ї змінити свою професійну траєкторію та відчути стабільність, якої нам усім зараз так бракує.

Університетський десант: де можна вчитися

Список навчальних закладів вражає своєю географією. Це не лише столичні гіганти, а й потужні регіональні центри. Серед партнерів програми:

КНУБА (Київський національний університет будівництва і архітектури) — серце проекту;

КПІ ім. Ігоря Сікорського та Полтавська політехніка;

Прикарпатський університет ім. Стефаника та Західноукраїнський національний університет;

Спеціалізовані заклади, такі як НУФВСУ (спорт) та Дрогобицький педагогічний.

Це означає, що ветеран може обрати будь-який напрям: від будівництва та біоресурсів до менеджменту освіти чи фізичної реабілітації.

Фінансове питання та терміни

Багатьох хвилює питання вартості. Під «безоплатним навчанням» тут мається на увазі цілий комплекс підтримки: державні програми компенсації, спеціальні гранти, стипендії та навіть підтримка від майбутніх роботодавців. Простіше кажучи — якщо у вас є бажання вчитися, механізм фінансування знайдеться.

Важливо не проґавити час! Вступна кампанія проходить у стандартні терміни базового вступу 2026 року. Тож діяти треба вже зараз, щоб встигнути зібрати документи та пройти консультації.

Як отримати допомогу та де дізнатися деталі?

Якщо ви відчуваєте, що готові змінити автомат на креслення чи підручник, або хочете допомогти своєму побратиму знайти новий шлях, звертайтеся безпосередньо до фахівців Інституту.

Сайт: www.Veterano.info

Електронна пошта: honcharenko.av@veterano.info або veterano@knuba.edu.ua

Телефони для живої консультації: