Світ тріщить по швах, а ми намагаємося вхопитися за старі правила гри, які більше не працюють.

В ефірі Наталії Влащенко відомий письменник та філософ Михайло Веллер видав порцію гіркої правди, від якої стає ніяково. Чому Трамп — це єдиний шанс на порятунок, як Китай маніпулює Америкою і чому Ватикан, на думку гостя, «сгнив з голови»? Веллер не обирав виразів, описуючи майбутнє, де ісламський фундаменталіст з ядерною бомбою стає реальністю, а європейські лідери перетворюються на «презирливий гній».

Трамп, Сі та ядерний шантаж Ірану

Пріоритетною темою розмови Наталії Влащенко з Михайлом Веллером став новий світовий розклад та роль великих гравців у приборканні Ірану. Веллер переконаний: головна мета Трампа — не дати фанатикам отримати ядерну зброю та тримати пролив відкритої торгівлі вільним.



«Потрібно, щоб у Ірану не було ядерної зброї. Бо якщо вона з’явиться — ці хлопці її кинуть. Це вам не європейці з їхнім гуманізмом», — емоційно наголосив Веллер під час ефіру. На його думку, Китай зацікавлений у слабкості США, але боїться втратити американський ринок, тому веде подвійну гру. Веллер вважає Трампа «запеклим бізнесменом», який намагається врятувати цивілізацію, поки його опоненти, яких гість називає «істотами типу Байдена та Харріс», готові здати позиції заради китайських грошей.





Ватикан та «релігійна окупація»

Наталія Влащенко підняла гостре питання щодо позиції Папи Римського, який часто ігнорує агресію Путіна, але висловлюється про Іран. Відповідь Веллера була нищівною: він вважає, що Ватикан втратив свій християнський стрижень.

«Риба гниє з голови, і ця голова у риби вже згнила і смердить», — заявив письменник на ефірі. Його обурило, що у Ватикані відкривають кімнати для мусульманських молитов, тоді як у Мецці християн не чекають. Веллер назвав нинішнього Папу «соціалістом за переконаннями», чиє місце в Соцінтерні, а не на святому престолі. На його думку, Західна Європа добровільно прогинається під агресивний іслам, знищуючи власну культуру.

Путін у бункері та «зачищений» інтернет

Обговорюючи ситуацію всередині Росії, Веллер зазначив, що Путін панічно боїться будь-якого неконтрольованого впливу. Закриття YouTube та Telegram у РФ він пов'язує з особистою обережністю диктатора, який пам'ятає, як ракети наводяться за сигналом телефону.

«Путін прагне триматися від усіх подалі. Коли він їхав на інаугурацію по порожній Москві, стало зрозуміло: він почувається як окупант у захопленій країні», — зазначив Веллер. Гість також пройшовся по «ідиотизму» російської опозиції та колишніх ватажків бойовиків, як-от Губарєв, підкресливши, що весь нинішній режим РФ — це продукт реформаторів 90-х, які просто приватизували країну разом із КДБ.

Доля України в «світлі кінця»

Фінальна частина ефіру була присвячена майбутньому України. Веллер висловив непопулярну, але жорстку думку: існування незалежної України неможливе без збереження західної християнської цивілізації.«Якщо цивілізація буде знищена — а зараз до того йде — то ніякої України не буде. Це виключено», — підсумував він. Він розкритикував деяких українських пропагандистів, які, на його думку, підігрують лівацьким ідеям Заходу, що роз’їдають світ ізсередини, наче «сифіліс та СНІД». Веллер побажав глядачам побачити день, коли світ одужає від цієї важкої хвороби, хоча наразі надія на це виглядає слабкою.