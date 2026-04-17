На Житомирщині розгорнулася масштабна драма з присмаком криміналу: організована група ділків протягом року буквально розривала землю Харитонівської громади, видобуваючи пісок без жодного дозволу. Сума збитків, яку нарахували екологи, здатна шокувати — понад 70 мільйонів гривень.

Тепер справу передано до суду, а організаторам загрожує не лише конфіскація, а й реальні терміни за ґратами. Як працювала ця схема та чому незаконні кар'єри — це вирок для нашої екології, читайте далі.

Кар’єр поза законом: схема на десятки мільйонів

Усе почалося з того, що двоє керівників та співвласник одного підприємства вирішили, що закони — це лише папірці. Протягом усього 2024 року вони розгорнули бурхливу діяльність у Харитонівській громаді. Замість того, щоб законно отримати ліцензію, вони просто вигнали важку техніку на сільськогосподарські землі поруч із діючим кар'єром і почали копати.

Масштаби вражають: за короткий час «бізнесмени» вивезли понад 68 тисяч кубометрів піску. Весь цей видобуток йшов повз державний бюджет, а земля, яка мала б годувати людей, перетворилася на понівечений ландшафт. Жодних дозволів на користування надрами у фірми не було, що робить кожну вивезену машину піску крадіжкою у держави.

Математика руйнування: 70 мільйонів збитків

Коли на місце приїхали фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу, їм довелося провести складні розрахунки. Кожен виритий куб піску — це не просто втрачений ресурс, це пошкодження ґрунту, зміна підземних вод та знищення екосистеми.

У результаті сума шкоди, завданої довкіллю, перевалила за 70 мільйонів гривень. Ці цифри стали головним доказом у кримінальному провадженні. Прокуратура вже скерувала акт до суду, і тепер держава вимагатиме не просто покарання, а повного відшкодування цих коштів до бюджету. Дії обвинувачених кваліфікували як незаконний видобуток корисних копалин із тяжкими наслідками.

Справедливість чи просто штраф?

Начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський наголошує, що ця справа має стати уроком для всіх подібних «старателів». За його словами, розрахунок шкоди — це не просто формальність, а економічна база, яка змушує порушників платити сповна.

У взаємодії з прокурорами та правоохоронцями екологи обіцяють довести справу до кінця. Це не лише про пісок чи гроші — це про невідворотність покарання. Кожен, хто думає, що може тихцем копати державні надра під прикриттям сусіднього кар'єра, має знати: рано чи пізно за кожну машину піску доведеться звітувати перед судом.