16 квітня Коростень став центром запеклих дискусій та особистих драм: представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Житомирській області Юрій Погодицький провів виїзний прийом, який зібрав десятки стривожених жителів.

Люди йшли не просто поговорити — вони несли свій біль, скарги на несправедливість та сподівання на захист. Чому сорок звернень за один день — це тривожний сигнал для влади та які системні дірки в соціальному захисті виявив цей візит, читайте далі.

Сорок доль в одній черзі: про що мовчать люди

Робочий візит Юрія Погодицького до Коростенської громади виявився набагато насиченішим, ніж очікувалося. На прийом офіційно зареєструвалися та прийшли близько сорока осіб. За кожним таким зверненням стоїть реальна людина, яка опинилася у глухому куті.



Жителі громади піднімали питання, які сьогодні болять кожному: соціальні виплати, належний захист прав та доступ до базових послуг. Коли людей приходить так багато, стає зрозуміло, що це не просто поодинокі скарги, а ознака того, що в системі щось зламалося. Безпосередній діалог дозволив представнику Омбудсмена почути особисті історії без прикрас та бюрократичних фільтрів.

Такий формат спілкування, як виїзний прийом, є критично важливим. Це можливість для громадян отримати допомогу тут і зараз, не долаючи сотні кілометрів до столиці чи обласного центру.

За результатами зустрічі фахівці зможуть не лише оперативно допомогти конкретним заявникам, а й побачити загальну картину проблем у регіоні. Юрій Погодицький наголосив, що саме такі зустрічі підсвічують «слабкі місця» у законодавстві чи роботі місцевої влади, які потребують виправлення на загальнодержавному рівні. Тепер кожне почуте питання стане частиною великої роботи над захистом прав українців.





Спільна пам’ять та шана героям

Окрім вирішення гострих юридичних і соціальних питань, візит мав і важливу моральну складову. Перебуваючи у Коростенській громаді, представник Уповноваженого разом із місцевими мешканцями вшанував пам’ять загиблих Захисників України.

У ці важкі часи єдність та повага до тих, хто віддав життя за нашу свободу, залишаються фундаментом, на якому будується правова держава. Пам’ятати про ціну миру — це обов’язок кожного посадовця, який стоїть на варті прав громадян.