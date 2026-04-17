Поки українці намагаються вижити під час війни та зберегти свою освіту, чиновники готують для нас нову реальність.

Не встигло суспільство переварити суперечливу ідею про множинне громадянство, як на горизонті з’явилася ще «цікавіша» новина — стратегія масового залучення іноземних мігрантів. Політик Микола Томенко розкритикував такі ініціативи, назвавши їх не просто помилкою, а загрозою для майбутнього нації. Хто насправді витісняє українців із власної землі та чому плани Міграційної служби виглядають як спроба замінити населення — розбираємося в деталях.

Конституція як «чернетка»: дивні трактування від посадовців

Микола Томенко обурений тим, як деякі високопосадовці вільно поводяться з Основним Законом. Зокрема, під роздачу потрапила голова Міграційної служби Наталія Науменко. Її заяви про те, що депутати нібито можуть мати кілька паспортів, а стаття про єдине громадянство — це лише «заборона окремих паспортів для областей», викликали у експертів справжній шок.

«З таким тлумаченням нашого Основного закону... ця посадовиця у правовій демократичній Україні на наступний день мала б завершити свою чиновницьку карʼєру», — прямо каже Томенко.

Політик наголошує, що Україна є унітарною державою, і ніхто — навіть депутати — не має права на особливі привілеї, які суперечать Конституції.

Мігранти замість українців: «стратегічна» заміна

Але на паспортах історія не закінчилася. Тепер чиновники презентували нову мету — «законну міграцію». План простий: спростити працевлаштування іноземців та запустити програми сезонних мігрантів. Влада стверджує, що це нібито врятує нас від вимирання та гарантує безпеку.





Проте Томенко бачить у цьому не порятунок, а цинізм. Він зауважує, що поки Міграційна служба готує місця для іноземців, інші міністерства, як-от Міносвіти, роблять усе, щоб українці виїжджали.

«Ефективна політика законної міграції не лише уповільнить депопуляцію, а й забезпечить безпеку держави та інтереси її громадян», — цитує Томенко офіційний документ, називаючи такі твердження вкрай цинічними.

Хто насправді стоїть за цими змінами?

Найбільше запитань викликає те, чи є ця «міграційна стратегія» офіційним курсом президента, парламенту та уряду. Томенко підкреслює: якщо об’єднати всі останні рішення влади — від закриття сільських шкіл до спрощення в’їзду для іноземців — вимальовується доволі сумна картина «обезлюднення» країни.

Завершуючи свій допис, політик згадав жорстку, але влучну цитату Симона Петлюри про те, що внутрішні вороги іноді небезпечніші за зовнішніх.«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди», — підсумував Микола Томенко.