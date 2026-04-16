На цьому лідерка «Батьківщини» наголосила під час зустрічі з переселенцями з Донбасу.

Більшість із них – пенсіонери, які втратили житло через російську агресію і тепер змушені жити в гуртожитках. Вони скаржилися, що виживати на мізерні пенсії майже неможливо, а тим паче починати життя в новому місті.

«На жаль, уперше в історії України пенсії встановлені нижче мінімального прожиткового рівня… Це беззаконні речі! Сьогодні це найбільша несправедливість у нашій державі. Ми підготували зміни до бюджету, щоби платити не нижче мінімального прожиткового рівня – 7241 гривня», – підкреслила Юлія Тимошенко.

Відповідний законопроєкт вже внесений депутатами фракції. Окрім цього, розпочатий всеукраїнський збір підписів під відповідною петицією до президента.

За словами заступника лідерки «Батьківщини» Валерія Дубіля, йдеться про долю 9 мільйонів людей похилого віку, які досі отримують пенсію втричі меншу за прожитковий рівень і опинилися за межею виживання.

Він також наголосив, що його команда працює із кожним конкретним випадком. Якщо пенсію не виплачують або неправильно перерахували – юрист команди надає юридичну консультацію.



«Ми запустили збір підписів під всенародною петицією. Наша команда дійде до пенсіонерів у кожній громаді, щоб разом вимагати негайного перегляду бюджету. Те, що сьогодні відбувається з виплатами літнім людям — це несправедливість, яку треба виправити», - наголосив Валерій Дубіль.