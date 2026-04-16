Чи справді допомога в 60 мільярдів від НАТО стане вирішальною? Чому Угорщина на порозі грандіозних змін і чи зможе новий лідер опозиції Петер Мадьяр стати другом України? Також обговорили внутрішню кухню Кремля: чому російські пропагандисти, як-от Красовський, почали "перевзуватися" і чи загрожує їм фізична розправа від власних кураторів.

Угорський розворот: Орбан іде, Мадяр приходить

Розмову Наталія Влащенко розпочала з позитивних новин про військову допомогу від НАТО у розмірі 60 мільярдів доларів. Проте основна увага була прикута до Угорщини, де опозиційний лідер Петер Мадяр ставить умови для зняття вето на кредит для України.

Марк Фейгін в ефірі зауважив, що Мадяр не повторить помилок Орбана: "У Мадьяра немає іншого шляху, окрім як зближення з Брюсселем. Я не думаю, що він піде дорогою Орбана. Він буде набагато обережнішим". Фейгін також наголосив, що Орбан перетворився на звичайного корупціонера, чия родина казково розбагатіла на зв'язках із Москвою, але цей час добігає кінця.





Феномен Трампа: Хаос як інструмент політики

Темою для дискусії стала і мінлива позиція Дональда Трампа. Наталія Влащенко згадала, як швидко Трамп змінює своє ставлення до світових лідерів, називаючи Орбана то "чудовим хлопцем", то фактично ігноруючи його після поразок.

"Трамп катає всіх на гойдалках: туди-сюди. Це його 'мистецтво угоди' — він виводить партнерів із рівноваги, створює хаос, щоб потім диктувати умови", — пояснив Марк Фейгін. Він підкреслив, що попри всю ексцентричність, дії Трампа щодо економічного послаблення Ірану є цілком раціональними.

Чому Ватикан мовчить про Україну?

Окремо Наталія Влащенко підняла питання позиції Папи Римського, який часто говорить про гуманізм, але уникає прямого засудження Путіна.

Фейгін висловив думку, що Ватикан живе ілюзіями минулого: "Вони думають, що їхнє слово досі має ту ж вагу, що й століття тому. Путін для них — це чудовисько, якого вони просто бояться. Набагато простіше критикувати тих, хто не відповіде — Ізраїль чи Америку, ніж виступити проти справжнього зла".

Внутрішня ерозія РФ: пропагандисти готують зашморги

Найбільш гострою частиною ефіру стало обговорення внутрішньої ситуації в Росії. Наталія звернула увагу на те, як одіозні постаті на кшталт Красовського або навіть зірки шоубізнесу почали критикувати владу за обмеження інтернету.

"Це вже початок внутрішньої ерозії", — заявив Фейгін. "Вони відчувають неуспіх у війні. П’ятий рік пішов — це дуже багато. Красовський зараз каже, що треба 'прощати' тих, хто виїхав, хоча раніше закликав їх вішати. Вони бояться, що їх зроблять крайніми. І ви не повірите — свої ж їх і заріжуть. У них кровопускання — це національний спорт. Якщо треба буде злити баласт, Красовського здадуть першим".

Сценарій без Путіна: що далі?

Завершуючи ефір, Марк Фейгін наголосив, що російська система повністю тримається на одній людині.

"Путін зробив систему вразливою. Він — її ідеологія і центр. Якщо Путіна не буде, війна закінчиться миттєво. Система не зможе регенеруватися без нього, почнеться швидкий спуск у бік переговорів", — резюмував гість програми.



Наталія Влащенко подякувала Марку за глибокий аналіз, адже "світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо це усвідомити".