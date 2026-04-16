Поблизу села Тартачок невідомі пустили під пилку майже тисячу дерев, завдавши природі збитків на астрономічну суму. Але найцікавіше те, що це вже не перший подібний випадок у цій громаді. Екологи підозрюють, що така систематичність — не випадковість, а результат недбалості місцевих посадовців. Розповідаємо, хто тепер платитиме мільйонні штрафи та чому «лісова мафія» почувається під Пулинами так вільно.

955 пеньків: масштаби катастрофи біля села Тартачок

Під час нещодавнього рейду екологічні інспектори натрапили на жахливу картину. На земельній ділянці біля села Тартачок, що в Пулинській громаді, замість лісу залишилося пустище. Невідомі масово вирубали 955 дерев, переважно вільху.



Масштаби вражають навіть досвідчених фахівців: сума збитків, за підрахунками інспекції, становить 9 994 002 гривні. Коли екологи прибули на місце, самих «лісорубів» там уже не було, тож тепер за справу взялася поліція. Всі матеріали передані правоохоронцям, а прокуратура тримає ситуацію на контролі.

Чорна серія: громада, де ліс «зникає» регулярно

Найбільше екологів непокоїть те, що Пулинська громада вже не вперше стає фігурантом подібних скандалів. Виявляється, незаконні рубки тут стали ледь не традицією.

Судіть самі:

У 2023 році тут незаконно зрізали 222 дерева. Суд уже зобов'язав Пулинську селищну раду виплатити за це 1,8 млн грн .

. Зараз у судах розглядаються ще два аналогічні позови на суми 760 тисяч та 1,26 мільйона гривень.

Тепер до цього «списку» додалося ще 10 мільйонів. Схоже, що замість розвитку громади кошти платників податків йтимуть на виплату штрафів за ліс, який не змогли вберегти.

Слово начальнику: «Це схоже на системне недбальство»

Начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський не стримується в оцінках. На його думку, проблема вже давно вийшла за межі поодиноких випадків.

«Масштаби порушень свідчать про системний характер проблеми саме на території Пулинської ради. Це не випадкові інциденти, а практика, що повторюється роками», — наголошує Медведовський.

Він прямо вказує на те, що місцева влада неналежно охороняє свої ресурси. За словами керівника інспекції, у діях посадовців вбачаються ознаки системного недбальства, якому тепер мають дати належну оцінку слідчі та суд.