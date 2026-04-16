Чинний народний депутат, обраний від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ), Юрій Павленко виступив на захист коростенської влади, повідомляє КОРОСТЕНЬ today.



За Президентства Віктора Ющенка, у 2006–2007 роках, Юрій Павленко був головою Житомирської обласної державної адміністрації, а вже за кілька років по тому очолив обласну організацію нової партії колишніх регіоналів «Опозиційний блок», потім став керівником обласної організації ОПЗЖ.





В одному з нещодавніх інтерв’ю Юрій Павленко назвав обурливою заяву свого колеги – народного депутата Арсенія Пушкаренка, який минулого тижня розкритикував Коростенську міську раду за пасивність і невиконання своїх обов’язків у ліквідації наслідків авіаудару. Нагадаємо, що у своєму виступі з трибуни Верховної Ради України Арсеній Пушкаренко зазначив, що в першу добу трагедії влада Коростеня самоусунулася від ліквідації наслідків ворожого удару. Прибувши в перші години трагедії на місце прильоту, він не побачив представників міської ради чи місцевих комунальників. Натомість наслідки удару ліквідовували рятувальники, волонтери, містяни, зокрема постраждалі громадяни. Допомагали Овруцька, Чоповицька та Малинська громади. Невдовзі після авіаудару на місце прибули і посадовці обласної військової адміністрації. Тож нардеп закликав Коростенську міську раду негайно виправити ситуацію, виконувати свої прямі обовʼязки, невідкладно вжити заходів, аби потерпілі мали змогу оперативно отримати компенсації за пошкоджене житло.

Нагадаємо, 3 квітня народний депутат України Арсеній Пушкаренко розкритикував дії місцевої влади, яка, за його словами, не допомагає людям, котрі вранці 3 квітня постраждали внаслідок російського ракетно-дронового удару по Коростеню. Натомість у Коростенській міськраді зажадали вибачень від нардепа.