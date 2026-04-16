Київ знову пережив тривожну ніч під прицілом ворожих ракет та дронів. Цього разу основний удар у Подільському районі прийшовся по житлових кварталах, залишивши після себе потрощені вікна та пошкоджені будівлі

Поки комунальники розгрібають завали, у районі терміново розгорнули штаби допомоги. Голова Подільського району столиці Володимир Наконечний пояснив, куди бігти, якщо ваше майно постраждало, де оформити виплати та за якими номерами дзвонити навіть серед ночі.

Район у посиленому режимі: що відомо на цей час

Чергова комбінована атака ворога змусила всі міські служби працювати на межі можливостей. Як тільки вщухли звуки вибухів, на місця «прильотів» та падіння уламків виїхали рятувальники, поліція та представники адміністрації. Наразі Подільський район перебуває у посиленому режимі роботи.

Основне завдання зараз — зафіксувати кожну тріщину та кожне вибите скло, щоб люди могли якнайшвидше отримати компенсації. Влада району підтверджує: пошкодження житлових будинків є, і вони суттєві. Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути до осель світло, воду та газ там, де це технічно можливо.





Де шукати допомогу: локації штабів та координаційних пунктів

Для того, щоб люди не залишалися сам на сам зі своєю бідою, у районі розгорнули спеціальні штаби. Тут не просто приймають заяви — тут вислухають, підкажуть і допоможуть оформити всі необхідні документи для отримання допомоги.





Якщо ваш будинок постраждав, звертайтеся за наступними адресами:

ЖЕК «Комфорт Майстер»: вул. Сергія Данченка, 3 (корпус 4).

вул. Сергія Данченка, 3 (корпус 4). Ліцей №45: вул. Виговського, 10-А.

вул. Виговського, 10-А. Ліцей «Школа Гравітація»: вул. Виговського, 10-Т.

У цих пунктах фахівці працюють над збором інформації щодо руйнувань та надають консультації щодо подальших кроків мешканців.





Телефони для зв’язку: звертайтеся цілодобово

Ми розуміємо, що біда не обирає час, а питання можуть виникнути навіть глибокої ночі. Тому оперативні чергові Подільської районної державної адміністрації залишаються на зв’язку 24/7. Не чекайте ранку, якщо вам потрібна термінова консультація чи допомога.

Гарячі лінії Подільського району:

067 511 99 84 — мобільний номер для швидкого зв'язку.

— мобільний номер для швидкого зв'язку. 044 484 70 50 — стаціонарний номер чергового.

Разом ми сильніші

Такі моменти завжди стають випробуванням на людяність. Влада району просить мешканців бути пильними, не ігнорувати сигнали тривоги та, за можливості, допомагати сусідам, особливо літнім людям. Навіть просте слово підтримки зараз має велике значення. Поділ — це одна велика родина, і разом ми обов'язково відбудуємо все, що намагався зруйнувати ворог. Бережіть себе та близьких!