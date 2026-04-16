Поки вся увага країни прикута до фронту, у тилових кабінетах розгортається інша "спецоперація" — тиха приватизація та нищення українського села.

Політик Микола Томенко б’є на сполох: уряд під прикриттям воєнного стану готує масштабний розпродаж успішних держпідприємств та радикальне скорочення шкіл. Під загрозою опинився навіть унікальний рибний розплідник на Черкащині, який роками рятували від рейдерів. Чому замість розвитку села влада обирає тактику "випаленої землі" — розбирався громадський діяч у своєму зверненні.

Школа — лише для обраних?

Микола Томенко зазначає, що нинішня освітня реформа фактично ставить хрест на можливості сільських дітей отримати повноцінну освіту. Цифри вражають: із 6,5 тисяч середніх шкіл уряд планує залишити та фінансувати лише трохи більше двох тисяч. Це на всю величезну Україну з її десятками тисяч сіл.

"Якщо ви народилися в селі чи в містечку, то шанс отримати гарантовану Конституцією освіту за місцем проживання у вас тепер будуть мінімальні", — констатує політик.

Він проводить паралель із нацистською доктриною, нагадуючи, що колись загарбники теж вважали: селянам освіта не потрібна, їм достатньо вміти працювати.

Ласий шматок на Черкащині: Іркліївський розплідник під прицілом

Проте закриття шкіл — це лише частина плану. Поки селяни воюють або виживають, у Києві "тишком-нишком" готують до приватизації успішні підприємства. Цього разу в центрі скандалу опинилося державне підприємство «Іркліївський розплідник рослиноїдних риб».

Це не просто господарство, а стратегічний об'єкт, створений ще у 1985 році для зариблення та очищення Кременчуцького водосховища. Підприємство має понад 1 100 гектарів ставків, а його "вихованці" — товстолобики та амури — працюють "санітарами" річок по всій країні.

"Показово, що в часи моєї парламентської діяльності, при всіх президентах, були спроби захопити чи приватизувати цей унікальний об’єкт. Тоді мені спільно з місцевою громадськістю вдавалося захищати це підприємство, яке завжди було одним із найбільших платників податків у регіоні", — згадує Томенко.

Запитання до тих, хто мовчить

Микола Томенко дивується, чому "нові реформатори" вирішили прибрати до рук саме ті підприємства, які реально працюють і приносять дохід державі. Політик не добирає слів, описуючи дії чиновників як ненависть до українського села.

Зокрема, він звертається до місцевої влади Черкащини та громади, які поки що не виявляють активності у захисті свого активу.

"У мене питання до мовчазної місцевої громади та влади Черкащини: Ви теж підтримуєте цю тиху приватизацію від київських можновладців? Бо складається переконливе враження, що місцеві чиновники або в темі, або в долі!" — підсумовує Микола Томенко.

Ситуація навколо Іркліївського розплідника стає лакмусовим папірцем: чи зможе громада відстояти своє право на працю та майбутнє, чи дозволить "тихо" забрати те, що належало державі десятиліттями.