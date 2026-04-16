Керівник Офісу Президента України, колишній очільник ГУР Кирило Буданов особисто брав участь у спецопераціях на території Росії

Зокрема, йдеться про рейди на Грайворонському напрямку в Бєлгородській області.

Про це розповів командир «Спецпідрозділу Тимура» ГУР в інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті «Мосейчук+».

За його словами, підрозділ під керівництвом Буданова одним із перших заходив на цей напрямок.

«Це був спочатку Грайворон. Кирило Олексійович ішов разом із підрозділом — по лісах, полях», — зазначив військовий.

Командир також поділився епізодом із тієї операції: під час руху група зупинилася біля магазину та зупинки, де Буданов запропонував перепочити.

"Каже: "Давай, посидимо тут, тому що це також наша територія", — пригадав він.