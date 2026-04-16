Зокрема, йдеться про рейди на Грайворонському напрямку в Бєлгородській області.
Про це розповів командир «Спецпідрозділу Тимура» ГУР в інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті «Мосейчук+».
За його словами, підрозділ під керівництвом Буданова одним із перших заходив на цей напрямок.
«Це був спочатку Грайворон. Кирило Олексійович ішов разом із підрозділом — по лісах, полях», — зазначив військовий.
Командир також поділився епізодом із тієї операції: під час руху група зупинилася біля магазину та зупинки, де Буданов запропонував перепочити.
"Каже: "Давай, посидимо тут, тому що це також наша територія", — пригадав він.