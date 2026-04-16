Напередодні Великодня українські військові отримали як святкові набори, так і техніку, необхідну для виконання бойових завдань.

Допомогу доставили на Харківський, Покровський і Запорізький напрямки, а частину великодніх гостинців передали безпосередньо на позиції за допомогою безпілотників.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» разом із головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоров’я нації Валерієм Дубілем, президенткою фонду Вітою Присяжнюк та партнерами доставили цю допомогу військовим на передову. Ініціативу підтримали і партнери фонду — Анатолій Шкрібляк, Артем Чаплигін та Антон Бахур.





Допомога «Спецпідрозділу Тимура»

«Спецпідрозділ Тимура» ГУР — один із підрозділів, що виконує завдання на найскладніших ділянках фронту. Його бійці брали участь у звільненні острова Зміїний, деокупації Вовчанського агрегатного заводу, рейдах у тимчасово окупованому Криму, а також стримуванні противника на Сумщині та під час боїв за Покровськ.

Напередодні Великодня бійцям підрозділу передали чергову партію допомоги. До неї увійшли мотоцикли, зарядні станції, безпілотники Mavic та інше обладнання. Цей вантаж забезпечує автономну роботу підрозділів у польових умовах і одразу розподіляється між бойовими групами.

У передачі взяли участь бійці формувань, що входять до складу підрозділу, зокрема командир батальйону «Братство» Олексій «Боргезе» Середюк, командир РДК Денис Капустін «WhiteRex», військові з позивними «Бравий», «Янкі» та інші.







«Братство» і доставка пасок дронами

Техніку від Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» отримують і бійці батальйону «Братство» — християнського добровольчого підрозділу спеціального призначення у складі ГУР. Підрозділ має значний бойовий досвід: від оборони Київщини у перші місяці повномасштабного вторгнення до виконання завдань на сході, півдні та участі в операціях у глибокому тилу противника.

Напередодні Великодня, крім техніки, на запорізький напрямок команда «Надії» доставила святкові набори — паски, сало та інші продукти.

У день Воскресіння Христового ці гостинці передали бійцям безпосередньо на піхотні позиції — їх доставили дронами. Пакунки запакували в коробки, закріпили на безпілотниках і скинули прямо бійцям на позиції. Військові можуть перебувати там по кілька днів, а іноді й тижнів, не маючи змоги залишити свої позиції. Тому це фактично єдиний спосіб передати щось на такі ділянки. Саме так великодні гостинці цього року дісталися до піхотинців «Братства».

Ювілейна 400-та місія на передову

У Великодні дні відбулася і ювілейна 400-та місія фонду «Надія» на чолі з Валерієм Дубілем на фронт. Допомогу доставили одразу на кілька напрямків — Запорізький, Покровський і Харківський.

Військовим передали великодні панетони, детектори дронів Fox, зарядні станції та системи супутникового зв’язку Starlink. Допомогу отримали підрозділи Сил оборони, зокрема Управління СБУ в Харківській області, прикордонний загін імені Євгенія Пікуса, полк безпілотних систем «Кракен», бойові підрозділи Національної поліції, бригада «Рубіж», 225-й окремий штурмовий полк та інші підрозділи.

«Ми постійно на зв’язку з військовими і чітко розуміємо їхні потреби. Кожна наша поїздка — це конкретна відповідь на запит з фронту. Передане обладнання одразу йде в роботу, допомагає виконувати бойові завдання і зберігати життя наших захисників», — зазначив Валерій Дубіль.

Разом із технікою та продуктами на передову передали й дитячі малюнки та листи. Їх підготували вихованці дитячого садочка з прифронтової Дніпропетровщини.Загалом від початку повномасштабного вторгнення Благодійним фондом молодіжної ініціативи «Надія» на фронт передано десятки автомобілів, сотні мавіків, зарядних станцій і генераторів, системи супутникового зв’язку Starlink, детектори дронів, понад 300 систем радіоелектронної боротьби, а також 315 апаратів для непрямого масажу серця Easy Pulse та інше критично важливе обладнання.