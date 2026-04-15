Волонтери «Української команди» передали бійцям 117 окремої бригади Територіальної оборони великі генератори та партію антидронових сіткометів. Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

«Українська команда» підтримує бойові підрозділи з різних регіонів. Чергову партію енергоємних генераторів та сіткометів ми передали 117 окремій бригаді ТрО Сумщини», - написав Артур Палатний.

Бійці 117 ОБрТрО на початку повномасштабного вторгнення захищали Сумщину та Донеччину. А зараз продовжують боронити східні кордони нашої держави та виконують завдання на найгарячіших напрямках, зазначив він.

«Впевнений: завдяки нашій підтримці бійці зможуть ще краще виконувати бойові завдання», - додав керівник «Української команди».

Бійці 117 бригади подякували волонтерам і всім, хто допомагає.

«Повірте, ця підтримка є дуже якісною і дуже необхідною для наших хлопців, які сьогодні боронять Україну на найгарячіших напрямках», - сказав військовослужбовець 117 ОБрТрО Дмитро Лантушенко.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» з 2022 року передала різним підрозділам понад 4000 безпілотників, сотні генераторів і зарядних станцій, понад 100 автомобілів та інше. Загалом військові та цивільні отримали від волонтерського штабу понад 1845 тонн допомоги вартістю майже пів мільярда гривень.