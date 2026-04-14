Політик Григорій Шверк пояснив, що росія здавна вела проти України інформаційну війну, витрачала на це шалені кошти, тому і нам потрібно працювати у цьому просторі, повідомляє Politeka.

Про це він розповів в авторській програмі «Різні люди».

«Як на фронті, так і в інформаційній війні найбільше впливає кількість грошей, які на це витрачаються. На жаль, наш супротивник витрачає на пропаганду, на те, щоб засмічувати наші ефіри, на ІПСО таку величезну купу грошей, яку ми не можемо собі дозволити, у нас нема їх стільки. Таке враження, що росіяни на інформаційну війну витрачають стільки, скільки весь бюджет України. Таких грошей у нас немає і, мабуть, ніколи не буде на ці цілі», – зазначає Григорій Шверк.

До того ж, додає він, в інформаційній війні потрібно мати свій якісний контент, який люди будуть споживати тому, що він їм подобається, і це теж про гроші. Тому, констатує політик, держава теж має цим займатися, залучати приватних інвесторів, аби цей бізнес був вигідний.

«Проблеми Донбасу і Криму – це проблеми інформаційної війни, яку ми про програли ще до цієї війни. росія царювала в нашому інформаційному просторі. Тоді здавалось, що непогані серіали, непогані ток-шоу тощо, але сьогодні зрозуміло, що це була війна, і вона продовжується. росіяни витрачають на це ресурс – і грошовий, і людський. Там сидять талановиті пропагандисти, вони роблять цей інтертейнмент дуже якісно, і він по всьому світу», – пояснює Григорій Шверк.

Тому, на думку гостя програми, помилковим було рішення про те, що держава не буде фінансувати нічого російською, адже є, наприклад, Казахстан, країни Балтії, Німеччина, Ізраїль, де люди не знають української мови, зате знають російську, відповідно, вони споживають російський контент. Тому, констатує він, Україна має дбати про те, щоб українська інформація була у всьому світу і не тільки українською мовою, а і російською, і англійською, і, можливо, іншими, але це коштує грошей.

