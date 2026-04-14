Парламентар Олександр Качура з фракції “Слуга народу” прокоментував інформацію про те, що багато його колег, зокрема і з його фракції, хочуть скласти мандати. Він переконаний, що у такому випадку їм треба виконати свій конституційний обов’язок і мобілізуватися.

Про це він сказав в інтерв’ю “Апострофу”.

Качура зазначив, що особисто не знає про таких нардепів, однак не бачить проблеми у складанні мандата для депутатів за списками.

“Хто хоче, будь ласка, складайте мандат. Якщо це чоловіки, тоді ж ви не забувайте про свій конституційний обов’язок. Якщо ви стомилися, одразу тоді разом зі своєю втомою, береш рюкзак, одягаєш теплі речі і в військкомат”, – сказав він.

Він також розкритикував загальний стан парламенту, назвавши його частково дискредитованим через численні кримінальні підозри щодо депутатів.

За словами Качури, скасування депутатської недоторканності у 2020 році, над яким він працював разом із покійним очільником МВС Денисом Монастирським, стало причиною, чому його не любить багато колег.

“От вони кажуть: “Це через тебе підозри вручають”. Хабарі не треба брати просто і все. Через це вам вручають підозру”.

Нардеп зазначив, що раніше до парламенту часто йшли представники великого бізнесу та кримінальних кіл заради імунітету від кримінальних переслідувань, однак тепер ситуація змінюється.

Качура також додав, що незалежно від політичної приналежності, депутати мають об’єднуватися заради збереження держави.

“Якщо далі продовжуватись буде ця паралельна реальність, то просто не буде взагалі партій ніяких, не буде виборів, не буде України”, — наголосив він.