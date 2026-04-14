Конференція студентів Київського національного університету ім. Т.Шевченка звернулась до Міністерства освіти і науки з вимогою відсторонити від виконання обов'язків ректора Університету Володимира Бугрова на період проведення перевірки його участі в інтимних стосунках зі студентками та викладачками.

На засіданні Конференції студентів Університету був присутній ректор Бугров, якому студенти надали можливість виступити перед голосуванням за звернення в МОН. Однак замість пояснень та відповідей на висунуті студентами звинувачення Бугров розповів про свої "досягнення" на посаді ректора та вчергове звинуватив студентів у виконанні замовлення третьої сторони та проплаченості акцій протесту.

Висловленні Бугровим звинувачення викликали негативну реакцію у присутніх, які врешті майже одноголосно підтримали його відсторонення від виконання обов'язків ректора. З-поміж присутніх на засіданні жоден студент не підтримав позицію Бугрова, лише кілька делегатів утримались під час голосування.

Одностайна позиція представницького студентського органу засвідчила кризу довіри у відносинах між студентами та адміністрацією в особі ректора, що означає фактичну втрату Бугровим легітимності.

Раніше Міносвіти звернулося до студентського самоуправління Університету з проханням надати всі наявні матеріали можливих порушень, заяви і скарги на ректора, а також висловити позицію щодо необхідності його відсторонення.

Нагадуємо, що під час масової акції протесту студентів під стінами Червоного корпусу Університету з вимогами усунення Бугрова,

ректор звинуватив діючий Студентський парламент Університету у нелегітимності. Акції протесту були викликані оприлюдненими відео, які свідчать про організацію Бугровим сексуальних оргій у приміщенні Університету та участь у них студенток та працівниць.

Студенти вимагали від Бугрова пройти незалежну експертизу, яка підтвердить або спростує його участь в інтимних стосунках у 105 аудиторії Університету, що зафіксована на відео.

Однак після відмови Бугрова виконувати вимоги протестувальників, Студпарламент Університету офіційно звернувся до Міноствіти з вимогою провести перевірку діяльності Бугрова, яка створює загрозу функціонуванню безпечного освітнього середовища, та відсторонити його від виконання обов'язків ректора.

30 березня перед мітингом студентів Студентський парламент Університету оголосив безстрокову акцію протесту до виконання Бугровим вимог студентів.

Сексуальні скандали переслідують ректора Бугрова з 2022 року, коли в мережі вперше з'явились переписки, що свідчать про його інтим зі студентками Університету. Тоді під тиском Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, який фактично посадив Бугрова у крісло ректора, Міносвіти відмовилось проводити перевірку діяльності Бугрова та відсторонювати його від виконання обов'язків.

Залишається відкритим питання до чинного Міністра освіти і науки, чи вистачить йому сміливості не прогнутися під всесильного Стефанчука, який з 2023 року став ще й Головою Наглядової ради Університету Шевченка, та дослухатись до голосу студентства і відсторонити Бугрова?

На кону не тільки імідж Університету, а також спроможність Міносвіти реагувати на виклики, що створюють системні загрози безпечному навчальному процесу у закладах вищої освіти.