Фіксація, оцінка, підрахунок екологічних збитків, а найголовніше питання відновлення довкілля - це все стало предметом зустрічі в рамках засідання Ради проєкту ПРООН з оцінки екологічної шкоди. Представники Верховної Ради України, Уряду, міжнародних партнерів та експертного середовища зібралися у Координаційному центрі з оцінки екологічної шкоди - інституції, створеній у рамках проєкту ПРООН, що реалізується за підтримки Уряду Швеції.

Засідання, що відбулося 8 квітня, стало не лише обговоренням результатів роботи проєкту за 2025 рік, а й майданчиком для представлення ключових напрацювань експертів, які мають стратегічне значення для країни. Зокрема, було презентовано дослідження щодо ідентифікації вибухонебезпечних речовин у ґрунтах, забруднення вод та водних організмів внаслідок бойових дій, ґендерній оцінці екологічної шкоди. Окрему увагу приділено пілотному кейсу «Кам’янська Січ» та розробленим підходам щодо оцінки збитків та відновлення територій цього парку, що постраждали від воєнного впливу.





Серед результатів проєкту у 2025 році окрім аналітичної підтримки та допомоги в удосконаленні законодавства, - передача 10 міні-мобільних лабораторій, 15 сучасних квадрокоптерів, забезпечення 12 лабораторій реактивами та розхідними матеріалів та близько 600 інспекторів необхідним для роботи обладнанням. Проєкт також проводив навчання для інспекторів та інспекторок, щоб посилити їх можливості виявлення та оцінки екологічної шкоди.

«Для належної оцінки екологічної шкоди та подальшого відшкодування збитків критично важливою є консолідація зусиль усіх органів державної влади та посилення міжнародної підтримки. В умовах повномасштабної війни Міністерство системно працює над захистом довкілля, а представлені дослідження формують необхідну аналітичну основу для ухвалення рішень і вдосконалення державної політики», – зазначив Ігор Зубович, заступник Міністра захисту економіки, довкілля та сільського господарства України.