У резонансному інтерв’ю телеведучій Діні Бернацькій колишня очільниця АРМА Олена Дума розкрила шокуючі деталі залаштункових ігор навколо майна державних зрадників.



Чому принциповий жест — відмова потиснути руку Генеральному прокурору — став символом боротьби за мільярди для ЗСУ, та які погрози лунали на адресу «залізної леді» антикорупційного фронту?





Крижаний прийом та «ніж у спину»



Під час ефіру Олена Дума відверто розповіла, що її робота на посаді супроводжувалася не лише бюрократичним спротивом, а й прямим тиском. Вона згадала випадок, коли публічно відмовилася від традиційного рукостискання з Генеральним прокурором.



Це не було питанням етикету — це був протест. За словами Думи, Офіс Генпрокурора протягом двох років шість разів продовжував арешт на яхту Медведчука, як того вимагало законодавство. А коли під її керівництвом дійшли до кульмінації продажу і обрали найвідоміший в світі аукціонний будинок і залишалось лише продати, арешт злетів. На сьомий раз у Генпрокуратури не стало доказів і копій документів. Вона переконана: така бездіяльність грала на руку лише самому зраднику.



Погрози замість підтримки



У розмові з Діною Бернацькою ексголова АРМА зізналася, що в обличчя чула фрази: «Я тебе знищу» або «Ти програєш ці срачі». Ці слова зазвичай лунали у високих кабінетах, які звикли вирішувати питання «під столом».

Дума наголосила, що її позиція завжди була простою: майно колаборантів має працювати на армію вже зараз, а не гнити роками через штучні юридичні зачіпки. Саме за цей характер і принциповість її охрестили «скандальною», хоча сама вона називає це простою небайдужістю.



