Справжня еліта — це не про гучні імена, а про готовність брати на себе відповідальність за майбутнє цілої країни.

Днями в ліцеї «Фінансовий» відбулася зустріч, яка вивела звичайний навчальний процес на рівень великої державної стратегії. Відомі науковці та представники місцевої влади прийшли до випускників, щоб поговорити не про іспити, а про те, як мислити масштабно і чому саме фінансова грамотність є головним інструментом управління державою.

Діалог на рівних

На запрошення директора закладу Юрія Шукевича до ліцею завітали люди, які роками формують науковий підхід до фінансів в Україні. Професори Ігор Лютий та Олександр Рожко разом із доценткою Віталіною Делас змінили звичний формат лекцій на живий обмін думками. Мова йшла про те, що в сучасному світі інтелект стає головним капіталом, а вміння аналізувати складні процеси — обов’язковою навичкою для будь-якого лідера.

Разом із академічною спільнотою до розмови приєдналися керівник Подільської РДА Володимир Наконечний та керівниця апарату Юлія Шпак. Таке поєднання теорії та практики дозволило молоді побачити, як академічні знання трансформуються в реальні управлінські рішення.











Державницьке мислення замість амбіцій

Володимир Наконечний під час зустрічі наголосив на важливому аспекті: країні потрібні не просто фахівці, а люди з державницьким підходом. Поділ завжди був осередком інтелектуальних традицій, і сьогодні саме ліцеїсти стають тим ресурсом, який має забезпечити якісний прорив для всієї України.

Керівництво району впевнене, що енергія та свіжий погляд молодих людей — це саме та сила, яка здатна оновити державний апарат. Головна думка зустрічі була простою: молодь — це не «майбутнє», а повноцінний партнер у розбудові країни вже сьогодні.

Новий масштаб особистості

Найбільше враження зустріч справила на самих випускників. Один із ліцеїстів, Олександр, зауважив, що спілкування з експертами такого рівня змушує по-іншому поглянути на власні цілі. Це вже не просто питання вибору університету чи професії — це питання масштабу, у якому ти готовий діяти.

Коли викладачі провідного університету країни бачать у тобі рівного співрозмовника, це дає потужний поштовх до розвитку. Випускники відчули, що їхні знання та прагнення мають реальну вагу, а їхня готовність до великих справ — це саме те, чого сьогодні потребує суспільство.

Простір для нових ідей

Ця подія продемонструвала, що Поділ залишається місцем, де досвід минулих поколінь та інноваційний потенціал молоді працюють у синергії. Професорська візія та державний підхід синхронізувалися з очікуваннями ліцеїстів, створивши простір для народження нових ідей.





Майбутні лідери фінансового сектору вже готові до реальної роботи. І судячи з результатів цього діалогу, вони чітко розуміють, що успіх України залежить від професіоналізму та відданості кожного з них.