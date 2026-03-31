Про це він розповів на каналі «7 кроків».

За словами гостя програми, існування державного утворення України гарантують не перші особи чи формалізовані інституції, а прості люди. Як він підкреслює, громадянин, який своїм життям гарантує існування державного утворення, – це цінність, яка сьогодні випробовується історичними подіями.

«Хто такі українці? Хто такий народ? І що таке держава? Справжні гаранти існування держави на сьогодні не пред'явили свої права на цю державу: не створили своєї інструментальної і формалізованої машини, яка контролює країну», – пояснює Олександр Новохатський.

Як він стверджує, цивілізаційно-культурне утворення, яке називається Україна, формується саме знизу. Саме тому, підкреслює аналітик, чиновники не підуть на поступки росії.

«Тому що вони бояться гніву українського народу, для якого, виявляється, це страшна штука», – підсумовує Олександр Новохатський.

