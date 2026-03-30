«Українська команда» передала чергову партію генераторів та комплектуючі для дронів бійцям 413 окремому полку безпілотних систем «Рейд». Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

«Передали 2-му батальйону 413 полку Сил безпілотних систем «Рейд» велику партію генераторів та комплектуючих для FPV-дронів. Ці хлопці тримають фронт на Сході України. Знищують повітряні цілі, що атакують наші міста, та завдають результативних ударів по військових об’єктах рф», - повідомив Артур Палатний.

Він зазначив, що ця волонтерська допомога дуже важлива для безперебійної роботи безпілотників.

"Сьогодні дрони знищують більше ворогів, ніж будь-яка інша зброя. Але їм потрібна електроенергія для батарей та комплектуючі для ремонту. Впевнений, що це обладнання допоможе їм ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя наших героїв», - зазначив Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала на передову вже понад 4000 дронів різних типів, сотні генераторів та зарядних станцій, військове обладнання тощо. Загалом - понад 1845 тонн допомоги вартістю майже пів мільярда гривень.