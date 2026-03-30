Епоха, коли екологічна інспекція лише «наздоганяла» порушників, щоб виписати штраф, відходить у минуле.

Уряд офіційно продовжив експериментальний проєкт Пунктів екологічного контролю (ПЕК), який уже довів: запобігти катастрофі набагато дешевше, ніж підраховувати збитки. Відтепер мобільні групи екопатрулів стануть звичним явищем на українських дорогах, берегах річок та у лісах. Розповідаємо, як працюватиме нова система захисту природи та чому порушникам тепер буде набагато складніше сховатися.

Від «карателів» до захисників: у чому суть реформи?

Стара система екологічного нагляду часто нагадувала громіздку бюрократичну машину. ПЕК — це зовсім інший підхід. Замість того, щоб тижнями погоджувати перевірки, інспектори отримують можливість реагувати тут і зараз.

Міністерство пояснює, що головна мета — не просто покарати, а створити систему, де порушувати закон стане фізично важко. Це перехід до превентивної моделі: коли патруль з'являється там, де є ризик незаконної вирубки чи скиду відходів, ще до того, як сталася біда.

Чому експеримент визнали успішним?

Проєкт стартував ще у 2025 році, і результати першого року вразили навіть скептиків. Завдяки постійним рейдам та оперативним виїздам рівень виявлення порушень злетів у рази.

Патрульні групи ПЕК працюють як швидка допомога для природи. Наприклад, якщо мешканці помітили підозрілу вантажівку в лісі або дивну пляму на річці, пункт екоконтролю може виїхати на місце негайно. Такий темп роботи дозволив зберегти тисячі гектарів лісу та попередити десятки випадків забруднення водойм по всій країні.

Які зміни чекають на Україну тепер?

Продовження проєкту — це не просто формальність, а «зелене світло» для масштабування. Уряд планує:

Захопити всю країну: мережа пунктів екоконтролю розшириться на всі регіони України.

рейдів та раптових перевірок стане більше.

Зберегти баланс: ресурси будуть під захистом 24/7, що допоможе підтримувати природну рівновагу в умовах воєнного стану та відновлення країни.

Фактично, ПЕК стають екологічним спецназом, який має всі необхідні інструменти для швидкого захисту лісів, надр та води.