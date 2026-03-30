Те, що навесні мало б оживати, перетворилося на місце екологічного лиха. Річка Крошенка під Житомиром стала кладовищем для тисяч рибин, а збитки довкіллю вже перевалили за 2 мільйони гривень.

Екоінспектори впевнені: причина не в природі, а в конкретному комунальному підприємстві, яке роками ігнорує рішення судів. Поки чиновники зволікають, отруйні стоки зі сміттєвого полігону продовжують стікати у воду. Розповідаємо, чому ця справа нарешті дійшла до прокуратури та хто може опинитися за ґратами.

Хроніка мору: березень став фатальним

Цьогорічний березень видався для Крошенки справді чорним. Державна екологічна інспекція Поліського округу протягом місяця двічі фіксувала масову загибель риби:

10 березня: інспектори нарахували 743 мертві рибини. Збитки тоді оцінили у 311 тисяч гривень.

інспектори нарахували 743 мертві рибини. Збитки тоді оцінили у 311 тисяч гривень. 23 березня: ситуація стала катастрофічною — виявлено ще 1 613 загиблих екземплярів. Цього разу сума шкоди злетіла до 1,7 мільйона гривень.

Загалом за кілька тижнів природа втратила біоресурсів на понад 2 мільйони гривень.

Звідки тече отрута?

Лабораторні дослідження показали дивну картину: кисню у воді нібито достатньо, тож риба не «задихнулася» природним шляхом. Проте рівень хімікатів просто зашкалює. Вміст заліза перевищено у 2,5 раза, аміаку — у 1,6 раза, а показники органічного забруднення (ХСК та БСК) — майже втричі.

Екологи знайшли «джерело зла» — безіменний струмок, що впадає в річку. Саме через нього у Крошенку потрапляє фільтрат (брудна рідина) з міського полігону побутових відходів, яким керує КП «АТП 0628». Особливо активно отрута текла разом із талим снігом. Аналізи в окремих місцях просто шокували: концентрація деяких шкідливих речовин була у 15 разів вищою за норму.

Ігнорування закону та крок до криміналу

Найгірше в цій історії те, що трагедії можна було запобігти. Суд вже давно зобов'язав комунальників перекрити витік брудних вод у струмок, але віз і нині там. 11 березня екоінспектори разом із державним виконавцем перевірили об'єкт і підтвердили: рішення суду не виконано.

Очільник екоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський заявив, що терпіння увірвалося.

«Ми зафіксували всі факти, провели лабораторні тести та нарахували збитки. Матеріали щодо масової загибелі риби та ігнорування судових рішень уже передані до Житомирської обласної прокуратури. Ми вбачаємо у діях посадовців КП «АТП 0628» ознаки кримінального злочину», — наголосив Медведовський.

Що загрожує винним?

Справу передали за статтею 242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод). Якщо провина посадовців буде доведена в суді, їм загрожує серйозна відповідальність за спричинення тяжких екологічних наслідків. Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.