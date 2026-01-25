Військовий Святослав Дубина пояснив, що для нас, європейців, життя людини важливе, але у росіян інший менталітет, втрати їх не зупиняють, а тому не залишається нічого, окрім як вибити їм зуби, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Ми сподівалися, що коли російська федерація досягне 16 000 солдатів, це те, що вони втратили в Афганістані, це їх зупинить. Не зупинило. І далі ми бачимо, що ті шалені втрати, які вони отримують, їх не зупиняють», – зазначає Святослав Дубина.

Як пояснює військовий, ми намагаємось зрозуміти росіян через призму своєї свідомості, але ми – європейці, а росіяни мають інший менталітет, про який написав Достоєвський у «Злочині і карі», коли Раскольніков вбив бабцю, а потім вирішив розкаятись і зізнатись. Нещодавно, розповідає він, на Покровському напрямку відбулась така ж ситуація: там жила сім’я, яка чекала росіян, а вони п’яні увірвались у хату, чоловіка, який хотів піти до них водієм, відразу ж пристрелили, жінку зґвалтували, а наступного дня прийшли вибачатись і принесли гроші.

«Це от сутність їхньої душі. Ми їх зрозуміти не можемо, тому що намагаємося сприймати через свою сутність. Якщо говорити, що їх може зупинити, то ми змушені вибити їм зуби. Ми були готові у 2022 році, коли вони очікували легку прогулянку, ми могли вибити їм щелепу, але, давайте будемо відверті, американці нам не дали, тому що загроза розвалу рф, нерозуміння, де буде ядерна зброя… Вони зупинили фактично тоді нас. Але ми точно можемо вибити їм зуби. Якщо ми виб'ємо їм зуби, то, навіть якщо вони захочуть на когось напасти, кусати вони не зможуть», – пояснює Святослав Дубина.

За словами військового, ми маємо діяти у концепції Бермудського трикутника: кожен росіянин, який потрапив на територію України, має зникнути. Це, міркує він, подібно на те, як діти вчаться не торкатись гарячого чайника, тобто потрібно спершу обпектись, а росіянам – зрозуміти, що в Україні їх чекає лише смерть.

Як повідомляла Politeka, Старіков пояснив, що Україні потрібна політична ціль у війні, адже тактика без стратегії – це шлях поразки.

Також Politeka писала про те, що Котенкова прокоментувала новини в медіа про те, що «Дія» у стані припинення.