Журналістка Катерина Котенкова прокоментувала новини в медіа про те, що держпідприємство «Дія» у стані припинення, і пояснила, що насправді відбувається.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Отож, що сталося насправді? Це припинення, але не вимкнення. Мінцифри і низка медіа пояснюють, що йдеться не про закриття застосунку, а про реорганізацію юридичної особи, тобто з державного підприємства в акціонерне. Для користувачів, за їх словами, принаймні нічого не змінюється, все буде працювати. Тобто «Дія» як застосунок не зникає нікуди», – пояснює Катерина Котенкова.

В Україні, розповідає журналістка, є затверджений порядок перетворення держпідприємства в акціонерне товариство або в ТОВ, де 100% акцій належить державі, це прямо прописано у постанові Кабміну. Тобто, констатує вона, держава повинна залишитись єдиним власником, цей статус наче як не означає приватизацію.

«Якщо 100% акцій у держави, то навіщо взагалі акціонерне товариство? Офіційна логіка приблизно така: перехід у сучасніші організаційні форми, це частина реформ з цивілізованого управління, так простіше працювати з бізнесом, запускати спільні проєкти, мати зрозумілу корпоративну модель», – міркує Катерина Котенкова.

Як вона пояснює, «Дія» – це не єдиний склад даних, а екосистема, яка отримує інформацію з національних електронних ресурсів для надання послуг і має функції захисту даних порталу, тобто ключові реєстри – не в кишені «Дії» як окремої компанії, а в державних реєстрах і відомствах. До того ж, додає журналістка, навіть якщо форму змінять на акціонерне товариство, то правила обробки персональних даних нікуди не зникають, потрібні законні підстави.

