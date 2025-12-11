В 2025 році Київ придбав 352 квартири в будинках зі 100%-ою готовністю. Після введення житла в експлуатацію, його нададуть ветеранам, які перебувають у черзі на житло. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Загалом, у 2025-му для військових місто придбало 352 квартири в будинках зі 100%-ою готовністю. Після введення квартир в експлуатацію, їх нададуть ветеранам, які перебувають у черзі на житло. Київ продовжує піклуватися про наших захисників та захисниць. І забезпечення їх житлом – важливе питання для столиці», - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що частина киян-учасників бойових дій вже отримала ордери на житло.

«Сьогодні вручив ще 10 ордерів на житло ветеранам - учасникам бойових дій, які перебувають на черзі квартирного обліку в Києві. Квартири розташовані в новобудовах в різних районах міста. Житло вже введене в експлуатацію і чекає на своїх мешканців. Влітку цього року кияни-учасники бойових дій отримали від столиці 17 ордерів на житло. Разом із сьогоднішніми це 27. Дякуємо військовим – за захист, за волю і любов до нашого міста та нашої країни!», - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, в 2025 році Київ виділив на підтримку військових понад 12 млрд грн. Відправлено на фронт різним бригадам понад 57 000 БпЛА, майже 350 систем РЕБ, автівки та засоби зв’язку. Крім того, запроваджено нові послуги для ветеранів (компенсація на переоблаштування авто або житла для ветеранів з інвалідністю, компенсація за відпочинок, за заочну форму навчання в університетах тощо). Також в столиці працює Київ Мілітарі Хаб (допомога з документами, навчанням, працевлаштуванням та інші послуги).