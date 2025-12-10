Громадський діяч Михайло Чаплига поділився деталями суперечки з іноземним експертом щодо причин та наслідків "корупційного скандалу", що призвів до усунення Андрія Єрмака.

Чаплига вважає, що хоча скандал мав внутрішні корені, його наслідками негайно скористалися Росія та США, щоб послабити позиції України на переговорах. Експерт наголошує, що саме Єрмак займав "вельми жорстку" позицію на міжнародній арені, через що його "винос" із політики "серйозно підірвав міжнародну оборону України".

Внутрішній скандал із геополітичними наслідками

Михайло Чаплига розповів, що сам не вірить у зовнішню інспірацію корупційного скандалу навколо однієї з ключових фігур української політики. Він вважає, що цим конфліктом просто скористалися.

"Я вважаю, що РФ і США просто скористалися цим скандалом, а корені все ж внутрішні..."

Однак, кінцева мета та наслідки були очевидними, і вони стосуються не лише внутрішньої політики.

"Те, що метою було прибрати Єрмака — однозначно. Те, що саме Єрмак гнув жорстку позицію по Україні — однозначно. Те, що саме Єрмак разрулював всю міжнародку — однозначно..."

Єрмак як "дипломатичний бар’єр"

Чаплига наголошує, що усунення Андрія Єрмака дійсно зруйнувало дипломатичну оборону України та її здатність чинити опір зовнішньому тиску. Цей висновок ґрунтується на особистому спілкуванні з європейськими дипломатами.

"Спілкувався якось з євродипломатами роки два тому, коли ще тільки народився 'Копенгагенський формат' (зустрічі послів, як майданчик переговорів)... Вони були дуже засмучені позицією АБ і його напором..."

Західні партнери, звиклі до "мовлення та слухняності уважних", не очікували такого жорсткого підходу:

"Борисич їм протер політику партії в повчальному тоні і ті кивали головою... Дуже засмутилися, але робити потрібно було так, як за підсумком вирішили... тобто як Україна наполягала..."

"Шатання" та ослаблення опору

Михайло Чаплига підсумував, що саме у сфері міжнародного захисту позицій України Єрмак був надзвичайно ефективним, не дозволяючи зовнішнім силам ставити під сумнів суверенітет.

"З точки зору третьої площини — АБ був вельми жорстким і не допускав 'шатань' з серії 'а давайте Україна капітулює'."

На думку громадського діяча, усунення Єрмака завдало серйозного удару:

"По підсумку зійшлися на тому, що відхід Єрмака серйозно підірвав міжнародку України та її здатність чинити опір натиску США і РФ..."

Чаплига наголосив, що його позиція стосується виключно здатності чинити дипломатичний опір, а не внутрішнього ставлення до фігури політика.