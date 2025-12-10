Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

«Передали партію потужних зарядних станцій бійцям 44 окремої механізованої бригади. Ці героїчні хлопці захищали Луганщину, Харківщину. А зараз мужньо стримують просування ворога на Донеччині», - написав Артур Палатний.

Він упевнений, що волонтерська підтримка допоможе бійцям краще виконувати бойові завдання.

«Для безперебійної роботи РЕБів та дронів на передовій потрібні автономні джерела живлення. Упевнений, ці зарядні станції допоможуть бійцям ще краще виконувати бойові завдання і збережуть життя та здоров’я наших героїв», - сказав Палатний.

Раніше «Українська команда» передала партії зарядних станцій 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, Третьому армійському корпусу, полку «Ахіллес» СБС та іншим військовим підрозділам.

Також «Українська команда» передає на передову протидронові сіткомети, які дозволяють бійцям захистити себе від ворожих безпілотників, в тому числі на оптоволокні.