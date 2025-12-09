Влада планує підняти податки ФОП до 20%, щоб закрити дірки у бюджеті.

Якщо це станеться, сотням тисяч малих підприємств та підприємців доведеться закрити свій бізнес або піти «у тінь». Влада виправдовується, мовляв це вимога МВФ, але це не так. Вона просто вирішила зібрати гроші з простих українців, замість гарно потрусити своїх корупціонерів.

Залишити ФОПів у спокої вимагає «УДАР Віталія Кличка» та пропонує владі спочатку зруйнувати схеми, де роками зникають сотні мільярдів гривень. Таким чином бюджет отримає:

120 млрд грн щороку від ліквідації схем на митниці (нелегальний імпорт тютюну, алкоголю, пального, техніки). Це у 5–6 разів більше, ніж уряд планує зібрати з ФОПів.

Десятки мільярдів від ліквідації схем в енергетиці та оборонці. Кожна схема “міндіча”, “гринкевичів” пробиває дірки у бюджеті на десятки мільярдів.

Десятки мільярдів від ліквідації неефективних видатків міністерств та відомств (дублюючі функції, “реформи заради реформ”, держпідприємства-привиди, програми, що не виконуються тощо).

Сотні мільярдів від ліквідації тіньової економіки (40% національного обігу).

Малому бізнесу потрібно нормальні правила і перестати кошмарити. Там "міндічів" немає. Це мільйони простих українців, з податків яких у війну виживає Україна. Залиште їх в спокої! – заявили у Кличка.