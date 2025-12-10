Він проаналізував, якою має бути послідовність воєнних/повоєнних виборів в Україні, враховуючи чинне законодавство, низький рівень довіри до Верховної Ради та офіційну обіцянку Президента Зеленського про один термін. Томенко запропонував владі три невідкладні кроки для організації чесних виборів та посилення переговорних позицій України, хоча й оцінив ймовірність укладення миру чи перемир’я як мінімальну.

Законодавчий "графік" і невиконана обіцянка

Микола Томенко нагадав, що якби в Україні не було війни, вибори вже мали б відбутися за чітким графіком: парламентські – 29 жовтня 2023 року, президентські – 31 березня 2024 року, місцеві – 26 жовтня 2025 року.

Особливо він підкреслив:

"Не забуваємо також про ОФІЦІЙНУ передвиборчу обіцянку Заленського про ОДИН президентський ТЕРМІН."

Гіпотетично розмірковуючи про швидке настання миру, Томенко ставить питання про черговість виборів. З точки зору довіри до інститутів, де лідером "НЕДОВІРИ є ВРУ (повна довіра становить 1,5 відсотка)", політик бачить таку послідовність:

"Парламентські або ж парламентські та місцеві одночасно; місцеві; президентські."

Що потрібно зробити владі негайно

Томенко сформулював три конкретні "конструктивні поради" для влади, виконання яких суттєво змінить ставлення міжнародних партнерів та посилить переговорні позиції.

1. Ухвалити Закон про воєнні/повоєнні вибори:

"Спільна робоча група з депутатів, ЦВК та громадськості повинна врешті ОПРИЛЮДНИТИ варіант Закону про воєнні/повоєнні вибори для обговорення з експертами та голосування у ВРУ."

2. Скоротити склад Верховної Ради: Він закликав завершити процедуру внесення змін до Конституції, щоб зменшити склад парламенту з 450 до 300 депутатів. Томенко нагадав, що це було вимогою народу ще з 2000 року і залишається лише "ОДНЕ голосування в 300 голосів".

3. Заява Президента про відмову:

"Якщо Зеленський ще не забув про свою ОДНУ з ГОЛОВНИХ передвиборчих обіцянок — бути Президентом лише ОДИН термін, то нині вкрай актуальною є його заява про відмову від участі у прийдешніх виборах Президента."

На думку Томенка, ці кроки "суттєво змінять тональність Трампа і К." і продемонструють готовність провести вибори у встановлені Конституцією терміни (парламентські та місцеві — за 60 днів, президентські — за 90 днів після скасування воєнного стану).

Прогноз: Миру не чекаємо

Попри те, що Томенко пропонує ці кроки як "конструктивну ПОРАДУ владі за сьогоднішніх вкрай НЕСПРИЯТЛИВИХ переговорних позиціях для України", він не вірить у швидке завершення війни:

"В той же час вірогідність укладення мирної угоди чи бодай оголошення різдвяного перемирʼя оцінює як МІНІМАЛЬНУ."