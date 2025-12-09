Журналістка Катерина Котенкова розповіла, що у Верховній Раді пропонують ускладнити життя ухилянтам, зокрема, через заборону кермувати автомобілем і блокування рахунків.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Як розповідає журналістка, нардеп Веніславський, член профільного комітету, заявив, що для тих, хто зник з радарів ТЦК, проігнорував повістку чи самовільно покинув частину, повинні бути відчутні наслідки. Зокрема, зазначає вона, йдеться про заборону керувати автомобілем і блокування банківських рахунків.

«Що це означає для звичайних людей? Прогавив повістку, не оновив дані, граєшся у хованки – готуйся, будеш без керма, без карток, без зручностей. Хочуть зробити так, щоб ухиляння стало дорожчим, ніж прийти в ТЦК і розібратись по закону», – підкреслює Катерина Котенкова.

Однак, попереджає вона, залишається ризик помилок і зловживань, адже навіть автоматичні прапорці у реєстрах часто ставлять просто не туди, людина може мати відстрочку, бронь, а система цього просто не побачить. До того ж, додає журналістка, банківська блокада – це удар не лише по ухилянту, а й по всій родині чоловіка, а заборона кермувати автомобілем – це проблема для людей, для яких авто – робота або частина догляду за близькими.

«Так, країні потрібні люди в армії, але має бути законність, прозорість, чіткі підстави, зрозуміла процедура, можливість оперативно оскаржити помилку, бо інакше отримуємо просто каральну систему, яка б'є і по винних, і по невинних. Держава має право вимагати, але зобов'язана пояснювати і гарантувати законність. Посилення тиску на ухилянтів – це легко. Важче зробити так, щоб не постраждали ті, хто діє чесно, оновив дані, має законну відстрочку, працює на критичному підприємстві, доглядає хворих батьків», – підсумовує Катерина Котенкова.

