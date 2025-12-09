Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що Трампа не цікавить, що буде після підписання «вічного миру», тому Україна має максимально наполягати на гарантіях, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«У Трампа бажання якнайшвидше виконати свою обіцянку і стати миротворцем усіх часів і народів. Трамп же розповідає про чергові 7-8 війн, які він зупинив, але вони про далі продовжуються, як відомо. Йому не цікаво, що далі, і в цьому теж трагедія. Тобто можна зупинити протистояння, тобі поаплодують, а далі воно все знову почнеться. Наприклад, історія з Таїландом і Камбоджею, по великому рахунку з Ізраїлем і «Хамасом». Тому, якщо ми вже зупиняємо, то зупиняємо у такий спосіб, щоб росія через три дні не почала стріляти або не спровокувала якісь речі», – пояснює Микола Томенко.

Однак, констатує політик, через ось цю домінанту миротворця Трамп вимагає миру за будь-яку ціну, а для нього це – фінансові вигоди, тому і зять на переговорах як довірена особа.

«Я думаю, що шанс має лише ідея перемир'я із проведенням виборів. У цьому зацікавлені не тільки США і росія, а і деякі європейські країни. Вони розуміють, що з різних обставин накопичено проблеми всередині країни, а деякі лідери не сприймають Зеленського. Усе частіше звучать слова про те, що, напевне, треба перезавантажити владу в Україні і далі вже рухатися до якоїсь великої мирної угоди. Мені здається, такий сценарій треба розглядати як більш вірогідний», – міркує Микола Томенко.

І в такому разі, підкреслює він, дуже важливо не повторити Будапештський меморандум, а добитися дієвих гарантій безпеки. Адже, пояснює політик, якщо перемир’я буде без гарантій безпеки, в Україні почнуться вибори і перемагати буде ще більш антиросійський кандидат, росія може влаштувати обстріл. Тому, констатує він, зараз найважливіше – це гарантії безпеки: хто бере участь, контролює, моніторить тощо.

