Компанія «Українські хімічні технології ЛТД» на чолі з генеральним директором Павлом Бартковським отримала почесну відзнаку Голови Дніпровського району м. Києва за активну волонтерську діяльність.

Подібна нагорода - це велика честь, адже в компанії переконані, що сучасний бізнес має бути не лише економічним рушієм, а й важливою соціальною опорою для суспільства. У часи випробувань це відчувається особливо гостро, і всі співробітники пишаються тим, що їхню роботу було оцінено на такому рівні.

Волонтерство стало невід’ємною частиною корпоративної культури «Українських Хімічних Технологій», оскільки компанія допомагає там, де це справді потрібно. Всі ці роки підприємство працює лише з перевіреними волонтерами та організаціями, аби кожна передана допомога була адресною, своєчасною та ефективною.

Велику увагу в компанії приділяють розвитку молоді та освіти. Інвестують у навчальні програми, ініціативи цифрової грамотності, спортивні події та локальні соціальні проєкти. В УХТ впевнені, що майбутнє сильної країни твориться сьогодні — у школах, університетах та молодіжних спільнотах.

Особливе значення має залучення команди. На підприємстві були створені умови, за яких кожен співробітник може долучитися до волонтерства, і можна побачити, як ця культура об’єднує людей, робить їх сильнішими та мотивує допомагати ще більше.

Генеральний директор «Українських Хімічних Технологій ЛТД» Павло Бартковський неодноразово підкреслював важливість соціальної відповідальності бізнесу, і його слова стали орієнтиром для всіх наших ініціатив: «Ми робимо добро, тому що віримо: сильний бізнес — це бізнес, який підставляє плече своїй країні».

Принципи волонтерства компанії «Українські Хімічні Технології ЛТД»

В компанії вибудували волонтерську діяльність на кількох ключових засадах, які визначають корпоративний підхід і формують якість усіх ініціатив:

Допомагати там, де це має найбільше значення.

В компанії уважно відстежують реальні потреби військових, громад та організацій, щоб ресурси компанії працювали там, де вони здатні принести максимальну користь.

Працювати системно, а не точково.

Кожна ініціатива є частиною довгострокової стратегії. Перевага надається розвитку сталих партнерських відносин, підтримці проєктів тривалого впливу та інвестуванню в ті напрямки, що створюють довготривалі зміни.

Залучати команду та формувати культуру доброчинності.

Волонтерство — це справа єдності. Компанія створила атмосферу, у якій кожен співробітник може долучитися, запропонувати ідею чи взяти участь у благодійних заходах.

Бути прозорими та відповідальними.

На підприємстві завжди відкрито комунікують про результати проєктів, що зміцнює довіру до компанії та партнерських ініціатив.

Розвивати волонтерські компетенції.

В компанії прагнуть навчати команду основам ефективної волонтерської роботи — від організації логістики до комунікацій і взаємодії з громадами.

Розширювати партнерство та співпрацю.

Залучати до спільних ініціатив місцеві громади, українські та міжнародні фонди, що дозволяє збільшувати масштаб та якість допомоги.

Компанія «Українські хімічні технології ЛТД» продовжує розвивати волонтерські програми, розширювати напрями підтримки та впроваджувати нові соціальні проєкти. Отримана відзнака — це не лише оцінка минулої роботи, а й потужна мотивація рухатися вперед. У компанії переконані, що коли даруєш добро, отримуєш набагато більше — довіру, вдячність, тепло та віру в сильну Україну. Разом — до перемоги! Разом — сильніші!