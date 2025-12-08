Національна бібліотека України для дітей та Головне управління Національної гвардії України офіційно закріпили своє давнє партнерство, підписавши Меморандум про співпрацю.

Документ, підписаний бригадним генералом Валентином Острижним (заступником командувача НГУ), має на меті об'єднати зусилля бібліотеки та військових. Вони спільно працюватимуть над культурно-просвітницькими ініціативами, займатимуться національно-патріотичним вихованням підростаючого покоління та організовуватимуть якісне дозвілля для дітей-читачів, військовослужбовців та членів їхніх родин.

Стара дружба на нових засадах

Як зазначається у повідомленні, відносини між Національною бібліотекою та нацгвардійцями мають тривалу історію. Однак, укладений Меморандум виводить цю співпрацю на офіційний та системний рівень.

Документ підписано на засадах довіри, прозорості та партнерських відносин. Командувач НГУ, бригадний генерал Олександр Півненко, уповноважив на підписання заступника командувача по роботі з особовим складом, бригадного генерала Валентина Острижного.

Цей крок остаточно закріпив спільне бажання сторін реалізовувати важливі ініціативи.

Культурний фронт та патріотичне виховання

Основна мета співпраці — об'єднати силу книги та військовий досвід для формування свідомого українського покоління.

Співпраця буде зосереджена на кількох ключових напрямках:

Культурно-просвітницькі книжкові ініціативи: Спільні проєкти, які мають популяризувати читання та українську культуру.

Національно-патріотичне виховання: Нацгвардійці, як справжні Герої та захисники, зможуть брати участь у виховних заходах для дітей та підлітків, надихаючи їх своїм прикладом.

Організація дозвілля: Координація дій для забезпечення якісного дозвілля не лише читачів-дітей, а й військовослужбовців НГУ та членів їхніх сімей.

Таким чином, Національна бібліотека України для дітей стає не лише освітнім, але й важливим центром патріотичного виховання у співпраці з армійськими структурами.