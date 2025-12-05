Співаючий ректор презентував книгу «Університети» Михайла Поплавського» в Київському університеті культури. Про подію він повідомив на своїй сторінці в Іnstagram.

Презентацію відвідали студенти та викладачі, після чого автор провів автограф-сесію та подарував присутнім нову книгу.

«Університети» – це розповідь, у якій кожен епізод із життя Поплавського стає підґрунтям для роздумів про те, як пережиті події формували його характер, цінності та життєвий шлях. Минуле в цій історії не просто згадується – воно осмислюється та перетворюється на важливі авторські висновки.

В анотації зазначено, що книга є щирою сповіддю людини, яка пройшла шлях від сільського хлопця з Мечиславки до «співаючого ректора» та успішного лідера української освітньої індустрії. Читач дізнається про дитячі пригоди, дідову науку, юність у столиці, перші кроки в культурно-освітній сфері, становлення творчої особистості та народження феномену Поплавського – ректора, мецената, артиста, бізнесмена, політика, медійника та наставника для тисяч студентів.

«Це книга про поразки і перемоги, творчі рішення й управлінські баталії, PR-технології та масштабні національні проєкти, які об’єднували країну під гаслом: «Тримаймо разом українську хвилю!». Кожен розділ – окремий «університет» життя. Вдячний долі, що подарувала мені такий тернистий, складний і дуже яскравий шлях. Я отримав від життя більше, ніж мріяв», – зазначив Михайло Поплавський під час презентації.

Автор наголосив, що видання навчає стратегічно мислити, втілювати ідеї, пам’ятати своє коріння та пишатися українською ідентичністю. У книзі зібрано рецепти успіху в бізнесі, секрети створення бренду, родинні історії та сучасний погляд на світ медіа й соціальних мереж.

Поплавський також підкреслив, що найуспішнішим проєктом його життя є Київський національний університет культури і мистецтв: «Учитель сильний своїми учнями. Вірю, що вони продовжать національні проєкти і популяризуватимуть усе українське. Велике бачення нічого не варте без великих людей. Сподіваюсь, що книга «УНІВЕРСИТЕТИ» МИХАЙЛА ПОПЛАВСЬКОГО», яка надовго переживе свого засновника, стане орієнтиром у складних життєвих ситуаціях і для студентів, і для майбутнього ректора творчого, богемного Університету культури».