Політик та громадський діяч Микола Томенко та його Фонд "Рідна країна" привітали школярів, вчителів та волонтерів однієї з підземних шкіл Харкова напередодні Дня Святого Миколая та в День волонтера.

У рамках проєкту "Святий Миколай – дітям Харкова" дітям передали набори українських книг та подарунки, що сприяють активному та здоровому способу життя. Томенко наголосив, що саме завдяки стійкості міста-Героя "доти буде триматися й Україна".

Свято у підземній школі

Напередодні важливих грудневих свят, команда Миколи Томенка відвідала Харків, щоб підтримати дітей, які змушені навчатися в умовах постійної небезпеки — у підземних школах.

"Відзначили напередодні Дня Святого Миколая і в День волонтера — школярів, вчителів і волонтерів однієї з підземних шкіл героїчного Харкова."

Фонд "Рідна країна" привіз не лише книги, а й подарунки для здоров'я:

"Від нашого Фонду "Рідна країна" передали набір українських книг та подарунків для активного і здорового способу життя дітям однієї з підземних шкіл Харкова."

Вчителі та волонтери також отримали "світоглядні українські подарунки".

Єднання заради просвіти

Благодійна акція відбулася за підтримки просвітницьких проєктів, зокрема "Українська книга – українським дітям".

Томенко висловив щиру подяку всім, хто долучився до організації та наповнення вантажу:

"Подяка команді проекту... та родині Нестайків за підтримку наших просвітницьких проєктів."

Особлива подяка була адресована організаторам:

"Щира дяка колективу Національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди на чолі з Юрієм Бойчуком за ініціативу та організацію заходів."

Незламність Харкова — запорука стійкості України

На завершення Микола Томенко підкреслив ключову роль Харкова у захисті всієї країни. Стійкість міста, яке живе і навчається під постійними обстрілами, є символом національної незламності. "Доки бореться і працює український Харків — доти буде триматися й Україна."