Політик та громадський діяч Микола Томенко напередодні Дня Святого Миколая здійснив десяту гуманітарну поїздку на звільнену Херсонщину зі своєю командою Фонду "Рідна країна".

Основний акцент місії – допомога дітям рятівників, вогнеборців, а також дітям Херсона та району. У рамках проєкту "Святий Миколай – дітям Героїв" підготовлено 650 солодких подарунків. Крім того, на прохання морських піхотинців, на передову було доставлено 1,5 тонни маскувальних сіток. Томенко підкреслив, що частину коштів на цю місію він отримав як компенсацію за виграний суд у ЄСПЛ.

Святий Миколай для дітей Херсонщини

Фонд "Рідна країна" у співпраці з Фондом "Омега. Дім" продовжив свою благодійну традицію, відвідавши Херсонщину з подарунками для малечі. Ця місія стала десятою за рахунком з часу звільнення регіону.

Микола Томенко деталізував, кому саме була надана допомога:

"В рамках благодійного проекту «Святий Миколай - дітям Героїв»... ми підготували солодкі подарунки для 650 дітей рятівників та вогнеборців Херсонщини і дітей Херсона та громад району."

Крім того, дітям передали "світоглядні подарунки" — українські книги в рамках проєкту "Українським дітям — українська книга".

Допомога для морської піхоти

Окрім турботи про дітей, гуманітарний вантаж містив і вкрай необхідні речі для військових, які тримають оборону на Півдні.

На прохання бійців 40-ї бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти, команда Томенка, за підтримки Фонду "Лайф Гардіанс України" та ГО "Ініціативне покоління", привезла:

"...1,5 тони маскувальних сіток."

Гроші з ЄСПЛ та заклик до допомоги

Політик розкрив джерело фінансування частини поїздки, зазначивши, що використав кошти, отримані після виграшу в Європейському суді з прав людини:

"Моє співфінансування цієї поїздки на Херсонщину також здійснено за рахунок коштів, що я отримав як фінансову компенсацію за виграний суд в Європейському суді з прав людини у справі «Томенко проти України»."

На завершення свого повідомлення, Микола Томенко наголосив, що допомога має бути справою кожного: